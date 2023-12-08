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Инна Новикова

Политтехнолог: чем лучше губернатор, тем хуже явка на выборы

4:42
Политика » Выборы

17 марта 2024 года в России пройдут президентские выборы. Насколько предсказуем их результат; правда ли, что чем лучше губернатор, тем хуже явка на выборы; почему главная интрига ждёт нас уже после выборов; когда люди голосуют за популистов, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политтехнолог, политический советник Сергей Маркелов.

Политтехнолог: чем лучше губернатор, тем хуже явка на выборы
Фото: kurieronline.ru

— Сергей Николаевич, понятно, что с губернаторов спросят за результаты выборов. Насколько велика ответственность губернатора за итоги голосования в его регионе?

— Самые тяжёлые конфликты — внутривидовые, а не межвидовые. Если мы политику подразумеваем как вид, то делаем вывод, что по итогам выборов система глобально решит задачу: условно, сохранит президентом Владимира Путина. Но есть внутривидовая конкуренция.

Есть личная конфликтность губернаторов в горизонтали между собой: кто более матери-истории ценен, кто не подставился, кто результат показал, кто хорошо отработал с общественными организациями, кто больше поработал с федералами. Важно, кто

  • и требуемый результат показал,
  • и сделал это чисто, без шума в соцсетях, без оппозиционных восстаний, без фотографирования подставных бюллетеней и ловушек с дистанционным голосованием.

В итоге мы будем удивлены: губернатор вроде результат нормальный показал, верхние строчки таблицы, а его снесли. Вроде отрасль в целом хорошо проголосовала, а что-то половину министерских замов снесли. Не зря сейчас активно муссируется, что будет и перезагрузка федерального правительства, которое, естественно, уйдёт в отставку, и куче молодых губернаторов, которые сидят в регионах, не терпится вернуться в Москву, потому что для них это было проверкой.

Мы после выборов увидим очень интересные события. Вроде всё хорошо, президент — Путин, но есть вопросики к массе людей: к федеральным чиновникам (уже известно, кто более-менее на отстрел), губернаторам. После выборов как раз вся суета и начнётся, и все суетологи включатся.

— Одна из главных причин лояльности людей и готовности голосовать за власть — это состояние дел в регионах. Если жители видят, что губернатор радеет за регион, они будут активно голосовать. А если губернатор сидит и ждёт, когда его куда-нибудь переназначат, то очень сложно что-то изменить в настроениях людей. Как вы считаете?

— Открою одну маленькую социологическую тайну.

Есть парадокс: чем больше губернатор улучшает жизни граждан, тем хуже они идут на выборы. И в обратную сторону это тоже работает.

Аппетит приходит во время еды. Не было дорог 50 лет, а ты пришёл, за два года нам 30% дорог сделал классными. "Парень, мы хотим не 30%, мы хотим 70%". — "А 70% не могу". — "Значит, ты плохой, не пойдём на выборы".

Некоторые губернаторы понимают эту закономерность, и они дозируют, что-то делают, но и держат на обещаниях публику. Как ни странно, в регионах, где очень много людям обещают власти, шикарные рейтинги у властей.

Знаю примеры, когда богатый человек идёт на выборы в региональный парламент, вложил миллионы в благоустройство, отремонтировал все двери, поставил почтовые ящики. А люди проголосовали за простого журналиста, который ничего не сделал для округа, но голословно наобещал кучу всего и сказал: "Этот олигарх вас покупает".

— К сожалению, в Европе очень жёсткая цензура в СМИ, людям промывают мозги, и получается, что на выборах выигрывают популисты и обманщики.

— Это бывает не всегда, а только в условиях неопределённости, когда действующая власть, типа сегодняшней европейской: Шольц, Макрон, — вынуждена врать, то есть отрывать свои политические обещания от реальных потребностей населения. И вот тогда появляются популисты, которые говорят именно то, что хочет публика.

Действующий политик от этих технологий отказывается, потому что он вроде как отвечает за свои слова, он не может пообещать рост экономики в Германии, потому что:

  • газ другой,
  • производства бегут,
  • цены растут.

А популист выходит и говорит: "Вот, видите, Шольц облажался, фон дер Ляйен вообще не наше несёт, зачем нам эта Украина". И люди думают: "Ой, и правда".

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы владимир путин
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