Россияне хотели бы обязательно присоединить ещё ряд областей Украины, даже ценой собственного участия в СВО — такие результаты показал опрос "Коммуникационной информационной группы", провёденный в соцсетях.
В нем принимали участие около 9700 россиян из 51 региона, опрашивались совершеннолетние (от 18 до 65 лет) мужчины и женщины, отказалось лишь 4,9% — сообщили социологи на заседании совета конференции "БеZ границ".
Тысячам россиян задавался простой вопрос "Какие регионы Украины (не считая ранее принятых в состав Российской Федерации) Вы считаете необходимым освободить от управления действующим киевским режимом и, в случае их решения на референдумах — принять в состав России?"
Респонденты имели возможность выбрать из двадцати вариантов областей Украины и ответа "Достаточно уже присоединённых, больше не нужно".
Большую часть голосов (91%) респонденты отдали за пока еще оставшуюся под ВСУ часть Запорожской области. "Дозабрать" часть Херсонской области требует 89% россиян…
Также наши сограждане считают, что частью России должны бы стать:
Дойти до Киева, взять его и после провести референдумы по присоединению считают нужным аж 61% россиян.
Далее процент падал — возможно, потому, что остальные области "не на слуху" или из-за понимания "там живут "слишком русофобные, "щирые" украинцы".
По убывающей опрошенным (не) нужны:
Что касается абсолютных противоположностей (всё или ничего), то:
Мужчины также ответили на вопросы, готовы ли они лично пойти на СВО или иным (и каким именно) образом посодействовать вышеописанному.
Итак, как респонденты готовы добиваться возвращению исторических территорий?
Россияне также могут бесплатно или с максимальной скидкой предоставить свои услуги (от ремонта автомобилей и услуг такси до стрижки) участникам СВО в увольнениях, на отдыхе или лечении в 47% случаев, а отдавать часть дохода (зарплаты) на нужды СВО — в 44%.
В опросе имел место вопрос о допустимости проведения СВО на иных иностранных территориях (в случае возникновения достоверной и жизненно-опасной угрозы для русскоязычного населения.
Напомним, несколько лет назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался в том ключе, что "Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев. Даже Чернигов и Сумы — это Россия". По его словам, "Украине достанутся Киев, Житомир, Винница и Полтава — и на этом всё".
А заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавлял, что Украина исторически является частью России. "По разным причинам мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах… с выдуманными границами. Пришло время восстановить справедливость", — писал он, рассказывая о причинах и последствиях СВО.
К слову, о причинах СВО. Напомним — Киев вынашивал планы по возвращению Крыма и ЛДНР, причем путём жестокого кровопролития.
Даже западные издания (такие как The Guardian, The Economist, и так далее) признавали — Украина начала бы свою атаку и военную операцию, если бы Путин не начал СВО.
Также экс-руководители стран ЕС Меркель и Олланд давно публично признали тот факт, что минские соглашения были нужны исключительно для подготовки Украины к войне.
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