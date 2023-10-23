Россияне хотят присоединения Одессы и ещё трети Украины

5:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Россияне хотели бы обязательно присоединить ещё ряд областей Украины, даже ценой собственного участия в СВО — такие результаты показал опрос "Коммуникационной информационной группы", провёденный в соцсетях.

Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

В нем принимали участие около 9700 россиян из 51 региона, опрашивались совершеннолетние (от 18 до 65 лет) мужчины и женщины, отказалось лишь 4,9% — сообщили социологи на заседании совета конференции "БеZ границ".

Тысячам россиян задавался простой вопрос "Какие регионы Украины (не считая ранее принятых в состав Российской Федерации) Вы считаете необходимым освободить от управления действующим киевским режимом и, в случае их решения на референдумах — принять в состав России?"

Респонденты имели возможность выбрать из двадцати вариантов областей Украины и ответа "Достаточно уже присоединённых, больше не нужно".

Большую часть голосов (91%) респонденты отдали за пока еще оставшуюся под ВСУ часть Запорожской области. "Дозабрать" часть Херсонской области требует 89% россиян…

Также наши сограждане считают, что частью России должны бы стать:

Одесская область (88%),

Харьковская область (83%),

Днепропетровская область (76%),

Николаевская область (79%).

Дойти до Киева, взять его и после провести референдумы по присоединению считают нужным аж 61% россиян.

Далее процент падал — возможно, потому, что остальные области "не на слуху" или из-за понимания "там живут "слишком русофобные, "щирые" украинцы".

По убывающей опрошенным (не) нужны:

Кировоградская область (58%),

Сумская область (52%),

Центральные регионы Украины набрали от 28% до 53% (Житомирская, Черкасская, Полтавская области).

Волынская область (42%),

Ровенская область (50%),

Винницкая область (28%),

Хмельницкая область (35%)

Черновицкая область — 26%,

Галиция (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области) — 11%

Закарпатская область — 10%

Что касается абсолютных противоположностей (всё или ничего), то:

За присоединение всей территории Украины выступили 21%, Ответ "Более никаких территорий освобождать и присоединять не надо" выбрали 19%.

Мужчины также ответили на вопросы, готовы ли они лично пойти на СВО или иным (и каким именно) образом посодействовать вышеописанному.

Итак, как респонденты готовы добиваться возвращению исторических территорий?

Готовы пойти на СВО по контракту - 28%,

Пойдут на фронт, но не сами, а по любой мобилизации — 73%,

Финансово (уже) помогают или готовы помогать военным - 59%,

Стать волонтерами готовы (или уже работают волонтёры) - 41%,

Поддерживать мнением в соцсетях, воевать в них и чатах "с хохлами" готовы (или уже "воюют") аж 82%

Россияне также могут бесплатно или с максимальной скидкой предоставить свои услуги (от ремонта автомобилей и услуг такси до стрижки) участникам СВО в увольнениях, на отдыхе или лечении в 47% случаев, а отдавать часть дохода (зарплаты) на нужды СВО — в 44%.

В опросе имел место вопрос о допустимости проведения СВО на иных иностранных территориях (в случае возникновения достоверной и жизненно-опасной угрозы для русскоязычного населения.

"За" высказались 28% — менее трети населения,

"Против" — 73%,

"Необходимо смотреть по ситуации" — 77%

Напомним, несколько лет назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался в том ключе, что "Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев. Даже Чернигов и Сумы — это Россия". По его словам, "Украине достанутся Киев, Житомир, Винница и Полтава — и на этом всё".

А заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавлял, что Украина исторически является частью России. "По разным причинам мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах… с выдуманными границами. Пришло время восстановить справедливость", — писал он, рассказывая о причинах и последствиях СВО.

К слову, о причинах СВО. Напомним — Киев вынашивал планы по возвращению Крыма и ЛДНР, причем путём жестокого кровопролития.

Даже западные издания (такие как The Guardian, The Economist, и так далее) признавали — Украина начала бы свою атаку и военную операцию, если бы Путин не начал СВО.

Также экс-руководители стран ЕС Меркель и Олланд давно публично признали тот факт, что минские соглашения были нужны исключительно для подготовки Украины к войне.

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