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Олег Володин

Россияне хотят присоединения Одессы и ещё трети Украины

5:17
Политика

Россияне хотели бы обязательно присоединить ещё ряд областей Украины, даже ценой собственного участия в СВО — такие результаты показал опрос "Коммуникационной информационной группы", провёденный в соцсетях.

Россияне хотят присоединения Одессы и ещё трети Украины
Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

В нем принимали участие около 9700 россиян из 51 региона, опрашивались совершеннолетние (от 18 до 65 лет) мужчины и женщины, отказалось лишь 4,9% — сообщили социологи на заседании совета конференции "БеZ границ".

Тысячам россиян задавался простой вопрос "Какие регионы Украины (не считая ранее принятых в состав Российской Федерации) Вы считаете необходимым освободить от управления действующим киевским режимом и, в случае их решения на референдумах — принять в состав России?"

Респонденты имели возможность выбрать из двадцати вариантов областей Украины и ответа "Достаточно уже присоединённых, больше не нужно".

Большую часть голосов (91%) респонденты отдали за пока еще оставшуюся под ВСУ часть Запорожской области. "Дозабрать" часть Херсонской области требует 89% россиян…

Также наши сограждане считают, что частью России должны бы стать:

  • Одесская область (88%),
  • Харьковская область (83%),
  • Днепропетровская область (76%),
  • Николаевская область (79%).

Дойти до Киева, взять его и после провести референдумы по присоединению считают нужным аж 61% россиян.

Далее процент падал — возможно, потому, что остальные области "не на слуху" или из-за понимания "там живут "слишком русофобные, "щирые" украинцы".

По убывающей опрошенным (не) нужны:

  • Кировоградская область (58%),
  • Сумская область (52%),
  • Центральные регионы Украины набрали от 28% до 53% (Житомирская, Черкасская, Полтавская области).
  • Волынская область (42%),
  • Ровенская область (50%),
  • Винницкая область (28%),
  • Хмельницкая область (35%)
  • Черновицкая область — 26%,
  • Галиция (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области) — 11%
  • Закарпатская область — 10%

Что касается абсолютных противоположностей (всё или ничего), то:

  1. За присоединение всей территории Украины выступили 21%,
  2. Ответ "Более никаких территорий освобождать и присоединять не надо" выбрали 19%.

Мужчины также ответили на вопросы, готовы ли они лично пойти на СВО или иным (и каким именно) образом посодействовать вышеописанному.

Итак, как респонденты готовы добиваться возвращению исторических территорий?

  • Готовы пойти на СВО по контракту - 28%,
  • Пойдут на фронт, но не сами, а по любой мобилизации — 73%,
  • Финансово (уже) помогают или готовы помогать военным - 59%,
  • Стать волонтерами готовы (или уже работают волонтёры) - 41%,
  • Поддерживать мнением в соцсетях, воевать в них и чатах "с хохлами" готовы (или уже "воюют") аж 82%

Россияне также могут бесплатно или с максимальной скидкой предоставить свои услуги (от ремонта автомобилей и услуг такси до стрижки) участникам СВО в увольнениях, на отдыхе или лечении в 47% случаев, а отдавать часть дохода (зарплаты) на нужды СВО — в 44%.

В опросе имел место вопрос о допустимости проведения СВО на иных иностранных территориях (в случае возникновения достоверной и жизненно-опасной угрозы для русскоязычного населения.

  • "За" высказались 28% — менее трети населения,
  • "Против" — 73%,
  • "Необходимо смотреть по ситуации" — 77%

Напомним, несколько лет назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался в том ключе, что "Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев. Даже Чернигов и Сумы — это Россия". По его словам, "Украине достанутся Киев, Житомир, Винница и Полтава — и на этом всё".

А заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавлял, что Украина исторически является частью России. "По разным причинам мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах… с выдуманными границами. Пришло время восстановить справедливость", — писал он, рассказывая о причинах и последствиях СВО.

К слову, о причинах СВО. Напомним — Киев вынашивал планы по возвращению Крыма и ЛДНР, причем путём жестокого кровопролития.

Даже западные издания (такие как The Guardian, The Economist, и так далее) признавали — Украина начала бы свою атаку и военную операцию, если бы Путин не начал СВО.

Также экс-руководители стран ЕС Меркель и Олланд давно публично признали тот факт, что минские соглашения были нужны исключительно для подготовки Украины к войне.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы киев одесса дмитрий медведев херсонская область владимир жириновский
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