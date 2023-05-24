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Олег Володин

Историки подтверждают отсутствие Украины на картах Европы

5:06
Политика

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин рассказал российскому лидеру о том, что на карте, составленной французами при Людовике XIV, Украины нет.

Историки подтверждают отсутствие Украины на картах Европы
Фото: Midjouney: Король Людовик XIV ищет Украину на старинной карте Европы

Он показал копию переданной из Франции карты, где "есть край Речи Посполитой и край казачий, и большое Царство Российское. Много было спекуляций, где истоки и что как…"

Понятно, что земли современной Украины просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства.

Дальше Украину приращивали "подарками русских царей", а после Октябрьской революции появились территории:

  • подаренные Владимиром Лениным,
  • подаренные Иосифом Сталиным,
  • подаренные Никитой Хрущевым.

Факт состоит в том, что именно Российская Империя и СССР, как бы к ним ни относились, создали Украину. Вначале — часть Империи, потом — большую советскую Республику, затем и "нынешнюю" Незалежную.

Кстати, ответ на вопрос, как нужно писать — "на Украине" или "в Украине" — окончательно решен историками. Не в пользу Киева. Слово "украинец" буквально значит "человек с окраины, границы Российской Империи".

Опровергнуть этот факт невозможно (историки опубликовали все подтверждения), поэтому даже в ООН и администраторами прозападной Википедии было разрешено использовать нормальную форму написания — "на Украине".

Ранее Pravda.Ru уже подробно описывала, почему нужно писать "на Украине", "в Киргизии" (а не "Кыргызстане"), "в Белоруссии и Молдавии" (а не "в Беларуси и Молдове").

Впрочем, украинцы в ответ зло пытаются писать "на России", но ничего, кроме жалости, такое написание не вызывает.

С поляками, к слову, украинцам жилось не особо весело. "Оукраинцами" тогда называли всех, кто на этой территории проживал, причем не только местное население — русских, но и польских шляхтичей, владевших землями "Окраины". Это отражено в Ипатьевской и Псковской летописях, а также русско-литовских договорах XV века.

Отношение Польши к Украине всегда было весьма своеобразным. Оно сложилось в ходе панства шляхты над Окраиной, продолжилось во время "Волынской резни" и не изменилось в психологии поляков в хоже "западного поворота" Польши после развала СССР.

Но ровными эти отношения никогда не были. Шляхта Польши за людей никого, кроме себя, не считала. По словарям Чудинова и Даля, украинское слово "хлопец" произошло от польского "хлоп" — верно, это "холоп", "раб".

Впрочем, некоторые блогеры находят в сети и показывают старинные карты с надписями Oukraine, Ukraina, и т. д. Например, "карту Гийома Левассёра де Боплана", на которой под наименованием "Украина" якобы обозначены территории, входящие в состав нынешнего украинского государства уже в XVII веке. Нет, это не фейк, и на ней действительно написано Ukraina, но есть нюанс.

Подразумевал под Украиной он так называемую "серую зону" между границами Речи Посполитой и владениями османов и Крымской орды. Формально территория была ничьей, фактически — контролировалась низовым войском Запорожским и являлась предметом территориального соперничества польской и турецкой империй, пишут историки.

"Есть более объективный признак государства или даже обособленной исторической территории — собственная денежная система. Где бы посмотреть монету с надписью "Украина", отчеканенную ранее 90-х годов XX века?" — задаются вопросом специалисты.

Они же нашли ответ - есть всего два "нумизматических памятника, которые могут претендовать на именование "украинская монета":

  1. Так называемый "Пражский грош" второй половины XIV века, отчеканенный во Львове. Но есть проблема — на ней надпись "moneta russie".
  2. Отчеканенный в России специально для украинских земель, присоединенных по "Вечному миру" 1686 года, "Севский чех". На реверсе монеты двуглавый орёл.

"Таким образом слова главы Конституционного суд "до этого никакой Украины не было в истории человечества" верны. Нам кажется, что в будущем её тоже (в плюс-минус территориально целом виде) не проглядывается", — пишут в социальных сетях.

Безусловно, на тех старых, европейских картах нет "российского Крыма", а также ДНР и ЛНР, как зло отмечают в украинском сегменте соцсетей. На что им отвечают — "главное, что они есть у России сегодня, в 2003 году XXI века"

И добавляют — "а вот ни третьего в мире арсенала ядерного оружия, ни Крыма, ни Артёмовска, ни Донецка-Луганска и части других регионов, ни экономики, ни трети населения (погибшего и сбежавшего) у Украины уже нет и не будет"…

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа украина иосиф сталин никита хрущев владимир ленин
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