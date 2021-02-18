Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию

Реалии современной геополитики диктуют новые требования народному словоупотреблению. Камнем преткновения давно стали Белоруссия, Украина, Киргизия и Молдавия.

По этому поводу в телеграме провели анонимный опрос на тему "Как вы называете и пишете названия других государств - как привыкли с детства или как требуют их жители?"

Ответы были ожидаемыми:

41% опрошенных пишут "на Украине», Молдавия, Белоруссия, и тп - как в школе учили".

При этом варианты "в Украине", Молдова, Беларусь - как хотят жители этих стран" приемлемы для 19% респондентов.

Еще 16% ответили, что пишут " то так, то сяк - как удобно, без политики".

К слову, 4% официально употребляют названия "как требуют", неофициально - используют их по-старому.

Совершенно все равно, как писать и говорить 18% читателей, поскольку с их точки зрения суть от этого не меняется.

2% сообщили, что у них "подгорает от этого опроса, напишу мнение в комментариях".

Собственно, в соцсетях уже напомнили, что в главном неофициальном справочнике мира - Википедии - теперь запрещено писать «в Украине/в Украину»).

"Безусловно, части жителей (не?)братской страны обидно, что это означает «на окраину (Империи)», как было обидно происхождение слова "хлопец" от польского "холоп". Но последний раз грамматическая форма «в Украине», кстати, в официальных документах Кремля была использована (по данным СМИ) в 2004 году",- сообщают они.

"Впрочем, ряд журналистов и блогеров использует в своих текстах нейтральный подход «в/на Украину». В/на которой, по мнению ряда украинских экспертов (гугл помнит все), якобы была рождена современная Европа, созданы первые подлодки, выкопано море и даже родился Иисус Христос", - отметили сетевые эксперты.

Историки также отмечают, что "в свое время Лукашенко прилетел в Москву на заседание глав ОДКБ Евразийского экономического союза.

"По фоторепортажу с официального сайта Лукашенко, на столе у него всегда стояла табличка "Республика Белоруссия". И ничего, не встал и не ушел ни с одного заседания"- поясняют они.