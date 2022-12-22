Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

Конфронтация НАТО с Москвой, модернизация армии и операция на Украине: ключевые моменты речи Путина

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин 21 декабря принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Национальном центре управления обороной в Москве. Говорил, как всегда, о самом важном, в частности, о том, что Россия сейчас противостоит на территории Украины почти всему военному потенциалу стран Североатлантического альянса (НАТО).

Конфронтация НАТО с Москвой, модернизация армии и операция на Украине: ключевые моменты речи Путина

О чём ещё сказал Путин

Конфронтация с Западом

По словам российского президента, "стратегические противники” Москвы всегда пытались "сократить” и "разбить” нашу страну, потому что они считают, что она "слишком большая” и уже поэтому представляет угрозу. Причём, подчеркнул Путин, этому желанию Запада уже несколько веков. Хотя Россия всегда "надеялась и пыталась" стать частью так называемого цивилизованного мира, не принимая того, что ей там "просто не рады".

Украина — братская нация

"Россия годами делала все возможное, чтобы построить не просто добрососедские, а именно братские отношения с Украиной. У нас ничего не получалось, — сказал Путин — Но я всё ещё верю в то, что украинцы — братский народ. Всё происходящее — трагедия. Наша общая трагедия. Но она — не результат нашей политики”.

По словам президента, геополитические противники России используют "широкий спектр средств для достижения своих целей", в том числе они вмешиваются во внутренние дела бывших советских республик, особенно Украины, что и привело к конфликту с Киевом.

НАТО против России

Путин заявил, что НАТО сейчас использует военный потенциал почти всех стран, в него входящих, против Москвы. Но Россия многому научилась на своих прошлых ошибках и не навредит себе "милитаризацией нации".

"Мы не будем милитаризировать страну и не будем милитаризировать экономику”, — пообещал российский лидер, подчеркнув, что уровень развития России "просто не требует таких мер".

Ядерное оружие

"Ядерный арсенал России является ключевым гарантом её суверенитета, — сказал Путин, добавив, что новое оружие скоро поступит на вооружение и будет способствовать развитию оборонного потенциала страны. — Россия продолжит поддерживать и совершенствовать свою ядерную триаду, которая включает ракеты, запускаемые с самолётов, подводных лодок и наземных мобильных пусковых установок и шахт.

Модернизация российской армии

Владимир Путин подчеркнул необходимость расширения использования беспилотных летательных аппаратов в российской армии, модернизации системы связи и внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) на всех уровнях принятия решений.

Президент также одобрил ряд структурных изменений, предложенных министром обороны Сергеем Шойгу в ответ на усиление сил НАТО на границе с Россией и потенциальное расширение членства в Финляндии и Швеции.

Читайте также:

Пробуждение начинается, или Как региональная держава перевернула мир

М. К. Бхадракумар: встреча с солдатским матерями высветила все планы Путина по Украине

США не хотят "фальшивого мира", поэтому украинцы будут воевать

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нато владимир путин
Новости
Финансист Ордов о росте курса доллара и евро: оставьте пока "под матрасом"
Клишас: россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в неё
Вloomberg: США передумали давать Украине $45 млрд после речи Зеленского в конгрессе
ВС РФ поразили центр подготовки боевых пловцов ВСУ в Очакове
Байден не утруждается запоминанием имён туземцев: "Президент Биленский"
Помощник экс-главы Роскосмоса: осколок, попавший в позвоночник Рогозина, не получится извлечь
Артиллерия 3-й бригады НМ ДНР прямым попаданием уничтожила боевиков ВСУ под Нью-Йорком
The Washington Post: Зеленский зря летал в США, Украине не дадут современное вооружение
Диетолог: в макаронах и крупах содержится много сахара
Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные российские активы
Популярное
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.

Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Полковник ВСУ Свитан заявил о начале операции по захвату Крыма
Зеленский в США решит вопросы бегства: счёт, вилла, гарантии безопасности
Зеленский в США решит вопросы бегства: счёт, вилла, гарантии безопасности
Последние материалы
Клишас: россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в неё
Байден объяснил, почему не выполняет все оружейные хотелки Киева: НАТО важнее
Вloomberg: США передумали давать Украине $45 млрд после речи Зеленского в конгрессе
ВС РФ поразили центр подготовки боевых пловцов ВСУ в Очакове
Байден не утруждается запоминанием имён туземцев: "Президент Биленский"
История создания автомобиля: от чертежа Леонардо да Винчи до "Вело" Карла Бенца
Помощник экс-главы Роскосмоса: осколок, попавший в позвоночник Рогозина, не получится извлечь
Артиллерия 3-й бригады НМ ДНР прямым попаданием уничтожила боевиков ВСУ под Нью-Йорком
The Washington Post: Зеленский зря летал в США, Украине не дадут современное вооружение
Диетолог: в макаронах и крупах содержится много сахара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников