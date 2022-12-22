Конфронтация НАТО с Москвой, модернизация армии и операция на Украине: ключевые моменты речи Путина

Президент России Владимир Путин 21 декабря принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Национальном центре управления обороной в Москве. Говорил, как всегда, о самом важном, в частности, о том, что Россия сейчас противостоит на территории Украины почти всему военному потенциалу стран Североатлантического альянса (НАТО).

О чём ещё сказал Путин

Конфронтация с Западом

По словам российского президента, "стратегические противники” Москвы всегда пытались "сократить” и "разбить” нашу страну, потому что они считают, что она "слишком большая” и уже поэтому представляет угрозу. Причём, подчеркнул Путин, этому желанию Запада уже несколько веков. Хотя Россия всегда "надеялась и пыталась" стать частью так называемого цивилизованного мира, не принимая того, что ей там "просто не рады".

Украина — братская нация

"Россия годами делала все возможное, чтобы построить не просто добрососедские, а именно братские отношения с Украиной. У нас ничего не получалось, — сказал Путин — Но я всё ещё верю в то, что украинцы — братский народ. Всё происходящее — трагедия. Наша общая трагедия. Но она — не результат нашей политики”.

По словам президента, геополитические противники России используют "широкий спектр средств для достижения своих целей", в том числе они вмешиваются во внутренние дела бывших советских республик, особенно Украины, что и привело к конфликту с Киевом.

НАТО против России

Путин заявил, что НАТО сейчас использует военный потенциал почти всех стран, в него входящих, против Москвы. Но Россия многому научилась на своих прошлых ошибках и не навредит себе "милитаризацией нации".

"Мы не будем милитаризировать страну и не будем милитаризировать экономику”, — пообещал российский лидер, подчеркнув, что уровень развития России "просто не требует таких мер".

Ядерное оружие

"Ядерный арсенал России является ключевым гарантом её суверенитета, — сказал Путин, добавив, что новое оружие скоро поступит на вооружение и будет способствовать развитию оборонного потенциала страны. — Россия продолжит поддерживать и совершенствовать свою ядерную триаду, которая включает ракеты, запускаемые с самолётов, подводных лодок и наземных мобильных пусковых установок и шахт.

Модернизация российской армии

Владимир Путин подчеркнул необходимость расширения использования беспилотных летательных аппаратов в российской армии, модернизации системы связи и внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) на всех уровнях принятия решений.

Президент также одобрил ряд структурных изменений, предложенных министром обороны Сергеем Шойгу в ответ на усиление сил НАТО на границе с Россией и потенциальное расширение членства в Финляндии и Швеции.

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