М. К. Бхадракумар: встреча с солдатским матерями высветила все планы Путина по Украине

Анализируя встречу российского президента с солдатскими матерями, состоявшуюся на прошлой неделе в Ново-Огарёво, индийский дипломат М. К. Бхадракумар пришёл к выводу, что "боевые действия на Украине могут продолжаться до 2023 года — и даже дольше".

Своими размышлениями и выводами он поделился в статье, опубликованной на портале Indian Punchline.

Что говорил Владимир Путин

Наиболее "показательными" бывший индийский посол назвал слова российского лидера о том, что "Москва допустила ошибку в 2014 году", не вмешавшись в события в Донбассе, позволив втянуть себя в соглашение о прекращении огня при посредничестве Германии и Франции и в Минские соглашения.

"Возможно, впервые Путин признал, что совершал ошибки. И это указывает на то, что повторения их не будет. Он захлопнул дверь в минскую мешанину", — делает вывод Бхадракумар.

Как это переводится с точки зрения политической реальности - видение индийского политолога

Во-первых, хотя Москва открыта для диалога, она связана недавними поправками к Конституции страны, которые включили Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в состав Российской Федерации.

Во-вторых, показательна пятничная встреча — смелая инициатива Путина, рискованная с политической точки зрения. Его собеседниками были матери, чьи сыновья либо сейчас находятся на фронте, либо погибли в боях, либо были тяжело ранены и нуждаются в длительной реабилитации.

Путин не боится отвечать за свои решения

Все они, конечно, сильные женщины, и всё же эмоции иногда брали верх. Разговор получился предельно откровенным. И это — огромный политический капитал Путина, полученный в результате великой консолидации, которую он собрал, чтобы сплотить нацию вокруг себя.

Путин ясно показал: он готов нести ответственность перед своим народом.

Осмелится ли какой-нибудь западный "либеральный" политик, находящийся у власти, повторить его необычную встречу с "солдатскими матерями"?

Если экономические трудности приведут к социальным волнениям и политическим беспорядкам в Западной Европе, политики, находящиеся у власти, окажутся в невыгодном положении. Путин ведет "народную войну", в то время как они даже не могут честно признать, что воюют с Россией. Но как долго в Польше или Франции можно скрывать от общественности, что их граждан убивают в украинской степи? Могут ли западные политики пообещать, что их "добровольцы" погибли не зря? Что произойдет, если с приближением зимы начнется поток беженцев из Украины в Западную Европу?

Только полная победа

Сейчас, благодаря тактике, выбранной командующим театром военных действий на Украине генералом Сергеем Суровикиным, в военном отношении Россия занимает доминирующее положение, значительно превосходя своего соперника — НАТО. Это становится очевидно по мере развития конфликта:

ускорение российской операции в Бахмуте (Артёмовске), который военные аналитики часто называют стержнем обороны Киева в восточном регионе Донбасса, является ярким тому примером.

В опубликованном в воскресенье отчете New York Times речь идёт об огромном масштабе потерь, понесённых украинскими войсками за последние недели. Очевидно, что группа российских военных, удерживала украинские силы на оборонительных позициях, численность которых оценивалась примерно в 30 000 военнослужащих, включая элитные подразделения, "изношенные непрекращающимися российскими атаками". Российскому командованию удалось превратить Бахмут в "ресурсоемкую черную дыру для Киева".

Эта парадигма повторится и в других местах. Вот только российские силы будут намного мощнее, многочисленнее, гораздо лучше экипированы и будут сражаться с сильно укрепленных позиций.

Путин ясно дал понять на встрече в пятницу, что победа над неонацистскими бандеровцами — неизменная цель. И он не согласится на повторение режима прекращения огня и перемирие, как в 2015 году, когда у власти остался антироссийский режим-ставленник США.

При этом российский президент подчеркнул, что "несмотря на все проблемы, связанные со специальной военной операцией, мы не меняем наши планы по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, ее социальной сферы, по национальные проекты. У нас огромные, грандиозные планы…"

Взятые вместе, все эти элементы определяют будущее зимнее наступление России, резюмирует М. К. Бхадракумар.