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Путин сказал, что считает украинский народ братским

Мир

Руководитель России Владимир Путин подчеркнул, что власти страны годами работали над дружественными отношениями с Украиной. Однако чиновники не достигли цели, отметил президент.

"Мы всегда, и вы знаете мою позицию, считали украинский народ братским народом, я и сейчас так думаю", — заявил российский лидер во время выступления на коллегии Минобороны РФ.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу раскрыл задачу Вооружённых сил Российской Федерации на следующий год. Необходимо продолжить специальную военную операцию до её завершения, подчеркнул министр.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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