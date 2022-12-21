Путин: России не требуется милитаризация экономики

Глава РФ Владимир Путин сказал, что Москва не станет милитаризировать страну и экономику. Также президент объяснил решение властей.

"Достигнутый уровень развития, структура экономики не требуют этого", — подчеркнул глава страны во время выступления на заседании коллегии Минобороны РФ.

Вместе с этим российский лидер отметил, что сейчас нет необходимости принимать решения в ущерб стране, социальной сфере.

Ранее Путин заявил, что у правительства нет ограничений по финансированию Вооружённых сил Российской Федерации.

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