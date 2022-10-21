Американский генерал: "Мы должны положить начало конца России”

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес заявил, что среди военных целей Соединённых Штатов в конфликте на Украине должна быть "деимпериализация" России.

"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать деимпериализацию России. Мне кажется, что мы должны положить начало конца Российской Федерации в её сегодняшнем виде. Нам надо быть готовыми к тому, к чему мы не были готовы в случае с СССР", — написал Ходжес на своей странице в Twitter*.

Ходжес, уйдя в отставку, занялся комментированием событий, происходящих в мире, и прогнозированием их последствий.

Например, некоторое время назад в одной из своих статей он предрёк проигрыш России на Украине. По мнению Ходжеса, в ближайшее время в России случится кризис действующей власти, а Запад "разорвёт в клочья" российскую экономику. Что, в свою очередь, станет причиной развала России на десятки мелких государств.

В общем, на "прогнозы" мистера Ходжеса можно было бы особого внимания и не обращать. Отставной генерал занимается тем, что именуется "хайпом".

Но с другой стороны, он ведь не один такой. Вот, например, французский политолог Николя Тензер считает, что Запад не должен скрывать своего, пока опосредованного, участия в украинском конфликте.

По мнению Тензера, Россия должна вывести все войска из всех стран и регионов, где в настоящее время они присутствуют. Далее Россию следует лишить права вета в Совбезе ООН, полностью исключить из западной финансовой системы. В общем, только полное поражение и лишение всех международных связей — это и будет "победой" над Россией.

А ещё обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский предлагает пообещать России интеграцию в западное общество. Но РФ, по его мнению, следует дать "такую же оптимистичную перспективу, какую получили после реформ униженные и оккупированные Германия и Япония".

Также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков предлагает переучредить государство "на принципах федерации, может быть, конфедерации даже": "…когда будут независимые регионы, которые будет просто объединять взаимная экономическая выгода, то есть, если будет объединение на новых условиях, на новых принципах, то не факт, что все регионы останутся".

Стоит также напомнить о Форуме свободных народов России. На "форуме" в Праге в конце июля приняли декларацию, в которой было заявлено о необходимости "полной, контролируемой деколонизации России", в результате которой должны появиться как минимум 34 государства.

То есть, идеи такие есть, Ходжес здесь не оригинален. И было бы наивно предполагать, что какие-то "форумы" собираются исключительно по своей инициативе. Разумеется, их поддерживают западные госструктуры и спецслужбы. И нельзя сказать, что они как-то стараются маскировать свою поддержку.

* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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