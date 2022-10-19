Министр иностранных дел Германии уверена, что Европа не сможет создать безопасный мир вместе с Россией, потому ЕС надо озаботиться мерами "безопасности от России".
"В Европе речь идет не о безопасности с путинской Россией, а о безопасности от путинской России", — заявила Анналена Бербок на конференции в Берлине.
Она призвала продолжить поставки оружия на Украину, так как это сможет "укрепить доверие и солидарность".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.