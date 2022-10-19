Глава МИД Германии Бербок поставила точку в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Германии уверена, что Европа не сможет создать безопасный мир вместе с Россией, потому ЕС надо озаботиться мерами "безопасности от России".

"В Европе речь идет не о безопасности с путинской Россией, а о безопасности от путинской России", — заявила Анналена Бербок на конференции в Берлине.

Она призвала продолжить поставки оружия на Украину, так как это сможет "укрепить доверие и солидарность".