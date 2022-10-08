Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Антон Куликов

В Киеве и на Западе рано радовались: Крымский мост устоял

Политика

Собственно, рано радовались не только в Киеве — поздравлять с "успехом" украинские власти кинулись некоторые политики из стран Евросоюза. Вроде министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу или депутата сейма Польши Роберта Бедроня. Поспешили.

В Киеве и на Западе рано радовались: Крымский мост устоял

Спустя несколько часов после теракта на Крымскому мосту стало понятно, что ущерб есть, но он не настолько значителен, чтобы полностью остановить движение по мосту. Уже запущено реверсивное движение автотранспорта по одной из автомобильных веток. Грузовые автомобили собираются перевозить на паромах. А с 20.00 по московскому времени планируется возобновление движения железнодорожного транспорта.

Очевидно, что целью теракта было прекращение движения по мосту. Крымский мост играет большую роль в снабжении полуострова. И не только Крыма, по мосту везут грузы и для новых российских территорий.

Ну и понятно, что для нынешнего киевского режима прекращение движения по мосту имело огромное значение с пропагандистской точки зрения. Вот, дескать, говорили же, что запретных целей нет, говорили, что ударим по мосту — и вот, сделали.

Но удар этот, повторимся, своей главной цели не достиг. Хотя разумеется, сейчас главные задачи — разобраться в том, почему такое произошло и исключить возможность повторения подобных терактов.

Стоит заметить, что в Киеве трактовки произошедшего в течение дня существенно менялись. Отследить эволюцию взглядов на произошедшее можно на примере главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Сначала пан Подоляк едва ли не открытым текстом заявил, что за взрывом на Крымском мосту стоит Украина. Спустя несколько часов, по неочевидным причинам он начал рассказывать, что произошедшее — результат некоего "внутреннего конфликта" в России.

Ближе к вечеру Подоляк уже заявлял, что "пока трудно сказать, что именно там могло произойти". Мол, надо дождаться списка всех версий из России, а затем провести "профессиональное расследование в наших специализированных органах".

А отчего такая подвижность в версиях произошедшего? Вроде поначалу так хвалились, а сейчас задор как-то поугас…

Разумеется, возобновление работы Крымского моста вовсе не означает, что произошедшее следует оценивать, как некий досадный инцидент. Выводы должны быть сделаны быстро. И в том, что касается обеспечения безопасности моста. И в том, что касается последствий для киевского режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мощный взрыв на Крымском мосту - есть разрушения
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы всу крым теракт евросоюз михаил подоляк
Новости
МО РФ подтвердило назначение Суровикина командующим СВО
Военкор Котенок заявил, что после подрыва Крымского моста Киев пойдёт "на бис"
Иранские хакеры поприветствовали Россию, обвалив сайт украинских ЖД
Срочная смена методички: Подоляк обвинил Россию в подрыве Крымского моста
"Ураганы" РСЗО "Отважных" ВС РФ уничтожают объекты, технику и боевиков ВСУ
Николайчук об ответе РФ на взрыв Крымского моста: "Получай, фашист, гранату"
Без вины виноватый: предательство Пугачёвой ударило по Резнику
Садальский о взрыве на Крымском мосту: "Мавзолей взорвут, мы извинимся"
Арестович о Крымском мосте: Никакие ультиматумы, включая ядерные, не остановят
Автосообщение по неповрежденной части Крымского моста возобновится 8 октября
Популярное
Происшествия
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора

В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.

В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Силовые структуры
Безсонов: американский спецназ понёс потери на Запорожском направлении
Сергей Лебедев Бесполезный СНГ, как атавизм постперестроечного времени Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили колонну БТР США в Запорожской области
Силовые структуры
Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО
Крымский мост мог быть заминирован. Есть и другие версии
Теракты
Крымский мост мог быть заминирован. Есть и другие версии
Последние материалы
Военкор Котенок заявил, что после подрыва Крымского моста Киев пойдёт "на бис"
В Киеве и на Западе рано радовались: Крымский мост устоял
Иранские хакеры поприветствовали Россию, обвалив сайт украинских ЖД
Роберт Кох был выдающимся учёным, несмотря на ошибки
Срочная смена методички: Подоляк обвинил Россию в подрыве Крымского моста
"Ураганы" РСЗО "Отважных" ВС РФ уничтожают объекты, технику и боевиков ВСУ
Бесполезный СНГ, как атавизм постперестроечного времени
Николайчук об ответе РФ на взрыв Крымского моста: "Получай, фашист, гранату"
Без вины виноватый: предательство Пугачёвой ударило по Резнику
Садальский о взрыве на Крымском мосту: "Мавзолей взорвут, мы извинимся"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников