В Киеве и на Западе рано радовались: Крымский мост устоял

Собственно, рано радовались не только в Киеве — поздравлять с "успехом" украинские власти кинулись некоторые политики из стран Евросоюза. Вроде министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу или депутата сейма Польши Роберта Бедроня. Поспешили.

Спустя несколько часов после теракта на Крымскому мосту стало понятно, что ущерб есть, но он не настолько значителен, чтобы полностью остановить движение по мосту. Уже запущено реверсивное движение автотранспорта по одной из автомобильных веток. Грузовые автомобили собираются перевозить на паромах. А с 20.00 по московскому времени планируется возобновление движения железнодорожного транспорта.

Очевидно, что целью теракта было прекращение движения по мосту. Крымский мост играет большую роль в снабжении полуострова. И не только Крыма, по мосту везут грузы и для новых российских территорий.

Ну и понятно, что для нынешнего киевского режима прекращение движения по мосту имело огромное значение с пропагандистской точки зрения. Вот, дескать, говорили же, что запретных целей нет, говорили, что ударим по мосту — и вот, сделали.

Но удар этот, повторимся, своей главной цели не достиг. Хотя разумеется, сейчас главные задачи — разобраться в том, почему такое произошло и исключить возможность повторения подобных терактов.

Стоит заметить, что в Киеве трактовки произошедшего в течение дня существенно менялись. Отследить эволюцию взглядов на произошедшее можно на примере главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Сначала пан Подоляк едва ли не открытым текстом заявил, что за взрывом на Крымском мосту стоит Украина. Спустя несколько часов, по неочевидным причинам он начал рассказывать, что произошедшее — результат некоего "внутреннего конфликта" в России.

Ближе к вечеру Подоляк уже заявлял, что "пока трудно сказать, что именно там могло произойти". Мол, надо дождаться списка всех версий из России, а затем провести "профессиональное расследование в наших специализированных органах".

А отчего такая подвижность в версиях произошедшего? Вроде поначалу так хвалились, а сейчас задор как-то поугас…

Разумеется, возобновление работы Крымского моста вовсе не означает, что произошедшее следует оценивать, как некий досадный инцидент. Выводы должны быть сделаны быстро. И в том, что касается обеспечения безопасности моста. И в том, что касается последствий для киевского режима.

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