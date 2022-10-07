Евросоюз проводит "ошибочную" санкционную политику в отношении РФ. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
В своих соцсетях он отметил, что ЕС возлагал на ограничительные меры против Москвы большие надежды. Однако теперь европейские страны страдают от обратного эффекта санкций, указал политик.
Как подчеркнул Орбан, ограничения не нанесли серьёзный ущерб экономике России.
"Контрпродуктивную санкционную политику, проводимую Брюсселем, нужно менять", — высказался премьер-министр Венгрии.
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