Запад обречён на поражение в гибридной войне с Россией

Запад в гибридной войне против РФ сделал ставку на устранение Владимира Путина от власти путём госпереворота и народного бунта. Почему это не работает?

Олигархов в России нет, поэтому не будет и переворота

Основатель признанного иноагентом в РФ издания Bellingcat* Христо Грозев считает, что спецоперация РФ на Украине вызвала неприятие в рядах российской элиты и она готовит государственный переворот против президента РФ Владимира Путина.

По словам Грозева, в истории не было такого, чтобы руководитель государства навязывал элитам "такую огромную" цену и оставался после этого на своём посту.

Что уж говорить о Грозеве, если сам президент США Джозеф Байден в своей речи в Варшаве "на эмоциях" (как оправдался госдеп) призвал к свержению легитимного президента России.

Однако ход дела показывает, что олигархов (бизнесменов, влияющих на политику) в России нет, а есть крупный бизнес, который давно, как и во всём мире, не живёт по Марксу. Когда политики говорят "надо", бизнес уходит или перестраивается. В любом случае в России он был предупреждён Путиным ещё в 2002 году: выходите из офшоров, "иначе замучаетесь пыль глотать". Сегодня каждый "олигарх" "под присмотром", в том числе спецслужб.

"Олигархи на самом деле ничего не могут. А что они могут? Дать денег. А как они это сделают? Это невозможно сделать незаметно. Это будет тут же моментально распатронено, известно и всё остальное", — сказал Pravda.Ru политолог Сергей Михеев.

Россиян устраивает, что крупный бизнес будет теперь вкладываться не в иностранные футбольные клубы, а в российские и не в фешенебельные яхты, а в местные больницы и школы, где будут лечиться и учиться их дети.

Шесть причин, почему в России не будет народного бунта

Что касается народного бунта из-за "беспощадных" санкций, то уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину в последнее время растёт. На 25 марта, согласно данным ВЦИОМ, этот показатель за неделю вырос на 1 п. п. и составил 80,6%.

Бунта тоже не будет по следующим причинам.

1. Надеяться на это значит не знать русского человека, который всегда справедливость (а война с украинскими нацистами — это для россиян справедливая война) предпочитает материальным факторам.

Как сказал Pravda.Ru клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс, Запад основывается в своих действиях на основании мнений тех людей, с которыми он общается. Общается же он с условным ходорковским — беглыми олигархами, эмигрантами.

"То есть, по сути, экспертизы у Запада об обычных жителях России нет, потому что русские, которые живут за рубежом, и русские, которые живут в России, — это разные люди", — сказал эксперт.

2. Русский человек не боится бедности. В отличие от западной католической и протестантской веры, где говорится, что если ты богат, то Бог любит тебя, в православной России есть поговорка: "Бедность не порок".

3. В генотипе россиянина записана способность выживать в любых условиях. История России — это бесконечные революции, интервенции и внутренние кризисы. Последний крупнейший был в 90-х годах прошлого века, с безработицей, пустыми полками магазинов, сопровождавшийся чеченскими войнами. Приобретённый за века опыт дал россиянам эмоциональную устойчивость, отвержение всяческого типа переворотов даже под маркой справедливой революции.

4. Имперское сознание россиян не утрачено, оно означает, что исторические русские земли должны быть возвращены России. Тут присутствует готовность к жертве во имя славы России.

5. Санкции затрагивают только высший средний класс, а "ядерный" электорат Путина — это люди со средним и небольшим достатком, которые "по Европам" отдыхать не ездят, недвижимость там не покупают и лишних денег у них вообще нет. Все они имеют опыт преодоления нехватки средств к существованию за счёт подработок и своего огорода и не надеются на государство.

Как сказал Pravda.Ru политолог, публицист, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков, весь мир ждёт глубокое падение экономического и социального уровня жизни. И кто через этот период пройдёт с наименьшими потерями и у кого политическая воля не будет сломлена, тот и будет учредителем нового мира. От нынешней власти РФ, по мнению эксперта, необходима эффективность в мобилизационном варианте.

"Надо воссоздавать внутреннее производство и выстраивать надёжные цепочки с внешними партнёрами, только теперь уже не с западными, а, видимо, с восточными. Но это задача — не плыть по течению, не деньги считать в бюджете. Это задача реальной экономики, которую Советский Союз решал перед Второй мировой войной, — задача индустриализации, восстановления", — сказал эксперт.

6. Российское государство меняется: борьба с коррупционерами, цифровизация услуг населению, социальная поддержка в "ковидные" времена сделали своё дело. Доверие к государству растёт и доверие к президенту особенно. Вопрос о трансфере решён — его не будет, и Владимира Путина переизберут в 2024 году.

"Люди, которые поддерживают Путина, — это люди для которых их государственность и значимость страны, в которой они живут, выше, чем значимость собственного кошелька и наличия сахара в магазинах. Патриотизм — это то, что воспитывается с детства, и проявляется наш патриотизм тогда, когда он требуется нашему государству", — сказал Pravda.Ru Михаил Хорст.

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