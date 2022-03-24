EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы

Экономика

Экономист Михаил Хазин прокомментировал решение президента России Владимира Путина о переходе на расчёт в рублях при поставках природного газа в недружественные страны. По его мнению, это решение наносит сильный удар по глобальной гегемонии доллара.

Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы

"Путин выводит на мысль, какова цена распада мировой долларовой системы. Сейчас все западные финансовые эксперты пишут своим начальникам, в том числе Байдену, Шольцу, Макрону, Джонсону, сколько будет стоить предложение, которое озвучил Путин. Не в смысле конкретных затрат, которые в конце концов переложат на потребителей, а в смысле того, что придется перестраивать всю инфраструктуру финансовых потоков. Это будет стоить очень дорого", — сказал Хазин на своём YouTube-канале.

По мнению экономиста, этот ход России хорошо сочетается с намерением Саудовской Аравии перевести часть поставок нефти на расчёты в национальной валюте. Речь о поставках в Китай и переходе в расчётах на юани.

По мнению Михаила Хазина, доллар теряет исключительность как мерило цены в международной торговле. Он полагает, что в попытках его спасти США будут пытаться уйти от жесткого антироссийского сценария, для чего, вероятно, инициируют разговор с РФ на высшем уровне.

"До этого нефть и газ торговались только в долларах. Переход торговли в другую валюту автоматически означает, что в самое ближайшее время появится возможность недолларового ценообразования. А это уже катастрофа для мировой долларовой системы. Поэтому люди в Вашингтоне, думающие трезво, могут сказать, что жёсткий сценарий им больше не нужен", — заявил Хазин.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация переходит к расчётам в рублях за поставки природного газа покупателям из недружественных государств.

По его словам, западные валюты "скомпрометировали". И весьма вероятно, что расчёты за поставки газа — только начало. А вообще Россия может перейти к такому варианту и при оплате других поставляемых на внешние рынки товаров.

Это подтвердил вице-премьер Александр Новак, по словам которого, торговать нефтью за доллары и евро стало ненадежно. И в перспективе нужно и здесь переходить на расчеты в национальных валютах.

На Западе на этот ход пока внятно не отреагировали. Звучали заявления о том, что будут продолжать платить в евро и не будут платить в рублях. Но это отдельные выступления, а не какая-то консолидированная позиция.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы доллар торговля михаил хазин александр новак
Sberbank
Новости
МИД Китая призвал США принести извинения за бомбардировки Югославии
Альянс НАТО разместил боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии
Кадыров рассказал об идее чеченского бойца переименовать Мариуполь в Ахмат
Отставной "зеленый берет" предостерег русских от вторжения в Европу
Военный эксперт оценил слова Мединского об угрозе существования России
В Подмосковье заявили, что дефицита сахара и гречки не будет
США объявили санкции против российских парламентариев и предприятий
Просьбу Зеленского о помощи НАТО без ограничений оценил военный эксперт
В столице пройдёт краеведческий онлайн-диктант "Московский код"
Зеленский потребовал каждую неделю вводить против России новые санкции
Популярное
Евросоюз
В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Экономика и бизнес
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Усам Оздемиров Россия — слабое звено. Кто виноват и что делать? Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская Константин Кузнецов Как из Зеленского делают нового Че Гевару Константин Кузнецов
Мир. Новости мира
Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города
Ближний Восток
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Зеленский разозлил французов своим выступлением перед парламентом Франции
Мир. Новости мира
Зеленский разозлил французов своим выступлением перед парламентом Франции
Последние материалы
Альянс НАТО разместил боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии
Кадыров рассказал об идее чеченского бойца переименовать Мариуполь в Ахмат
Отставной "зеленый берет" предостерег русских от вторжения в Европу
Военный эксперт оценил слова Мединского об угрозе существования России
В Подмосковье заявили, что дефицита сахара и гречки не будет
США объявили санкции против российских парламентариев и предприятий
Россия — слабое звено. Кто виноват и что делать?
Просьбу Зеленского о помощи НАТО без ограничений оценил военный эксперт
В столице пройдёт краеведческий онлайн-диктант "Московский код"
Мерзавцы: Макаренко раскритиковал петербургские СМИ за игнорирование спецоперации РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников