Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы

Экономист Михаил Хазин прокомментировал решение президента России Владимира Путина о переходе на расчёт в рублях при поставках природного газа в недружественные страны. По его мнению, это решение наносит сильный удар по глобальной гегемонии доллара.

"Путин выводит на мысль, какова цена распада мировой долларовой системы. Сейчас все западные финансовые эксперты пишут своим начальникам, в том числе Байдену, Шольцу, Макрону, Джонсону, сколько будет стоить предложение, которое озвучил Путин. Не в смысле конкретных затрат, которые в конце концов переложат на потребителей, а в смысле того, что придется перестраивать всю инфраструктуру финансовых потоков. Это будет стоить очень дорого", — сказал Хазин на своём YouTube-канале.

По мнению экономиста, этот ход России хорошо сочетается с намерением Саудовской Аравии перевести часть поставок нефти на расчёты в национальной валюте. Речь о поставках в Китай и переходе в расчётах на юани.

По мнению Михаила Хазина, доллар теряет исключительность как мерило цены в международной торговле. Он полагает, что в попытках его спасти США будут пытаться уйти от жесткого антироссийского сценария, для чего, вероятно, инициируют разговор с РФ на высшем уровне.

"До этого нефть и газ торговались только в долларах. Переход торговли в другую валюту автоматически означает, что в самое ближайшее время появится возможность недолларового ценообразования. А это уже катастрофа для мировой долларовой системы. Поэтому люди в Вашингтоне, думающие трезво, могут сказать, что жёсткий сценарий им больше не нужен", — заявил Хазин.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация переходит к расчётам в рублях за поставки природного газа покупателям из недружественных государств.

По его словам, западные валюты "скомпрометировали". И весьма вероятно, что расчёты за поставки газа — только начало. А вообще Россия может перейти к такому варианту и при оплате других поставляемых на внешние рынки товаров.

Это подтвердил вице-премьер Александр Новак, по словам которого, торговать нефтью за доллары и евро стало ненадежно. И в перспективе нужно и здесь переходить на расчеты в национальных валютах.

На Западе на этот ход пока внятно не отреагировали. Звучали заявления о том, что будут продолжать платить в евро и не будут платить в рублях. Но это отдельные выступления, а не какая-то консолидированная позиция.