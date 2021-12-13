Почему Дума отказалась от законопроекта о введении QR-кодов

Внезапный разворот Думы в отношении законопроекта о введении QR-кодов на транспорте ставит вопрос о том, насколько независима наша законодательная власть.

Дума отказалась от прежней линии по QR-кодам

Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения нижней палаты парламента.

При этом эксперты по внутренней политике сходились во мнении, что законопроекты правительства (плюс к транспорту обсуждались коды в общественных местах), регламентирующие введение QR-кодов, "с вероятностью 99,9%, будут рассмотрены положительно". Принципиально новых аргументов "за/против" не предвидится. "Отрицание" и "гнев" позади, писал Telegram-канал "Кремлёвский безБашенник"

По мнению Telegram-канала "Мастер пера", поскольку власть уже "закусила удила" с цифровой новацией, то "будет внедрять её хоть по санитарным смыслам, хоть вообще без всякого видимого смысла, а просто как инструмент повышенной готовности к чему-то".

Между тем Володин подчеркнул, что решение по транспорту стало результатом "диалога Государственной Думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан".

"Благодаря обратной связи замечания были услышаны", — подчеркнул спикер Думы.

Обратная связь должна быть видна в реакции заксобраний, а её нет

Но анализ обсуждения законопроектов показывает, что мнение регионов было в стиле "одобрямс".

Депутаты заксобраний в Томской, Кировской, Калининградской областях правительственные законопроекты поддержали, не проводя вообще никакого обсуждения.

Только в трёх регионах, что называется, засомневались. В Челябинской и Астраханской областях, а также Северной Осетии парламенты поддержали законопроекты о QR-кодах только после скандалов.

Возмутились, кстати, не депутаты, а общественность. Так, в Астраханской области отрицательный отзыв направила региональная общественная палата. Она расценила законопроект как неактуальный, способствующий ещё большей коррупции из-за покупки сертификатов, а также потенциально вступающий в противоречие с Конституцией.

Порадовала в этой истории только Северная Осетия, депутаты голосовали дважды, и только со второй попытки удалось проголосовать "за" проекты законов. Но глава фракции "Единой России" в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев покинул свой пост. Порадовала, потому что, несмотря на установку правящей партии — одобрить QR-коды, фракция действительно прислушалась к народу.

Так, согласно опросу Superjob, введение QR-кодов в магазинах и общественном транспорте поддержали только 18% россиян, а 68% выступили против кодов в принципе.

"Единая Россия" не имеет обратной связи с избирателем. А как остальные?

Такое отсутствие прямой связи объясняется просто, большинство в заксобраниях и парламентах регионов имеет "Единая Россия".

Единороссы выдвигали тот тезис, что многие поддерживают законопроект и их права тоже нельзя не учитывать. Спикер Мосгордумы от "Единой России" Алексей Шапошников сослался на опыт 145 стран мира, где, мол, вводились QR-коды и где поэтому вакцинация шла быстрее.

Левые партии в Думе высказывались против законопроектов. Коммунисты пригрозили протестами. Они считают, что "введение дополнительных ограничений, затрагивающих права и свободы граждан, и разделение граждан недопустимы".

"Справедливая Россия — За правду" придерживается такого же мнения, но только в случае введения кодов на транспорте. В партии считают неприемлемыми экономические убытки — реализация идеи приведёт к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков, которые будут переложены на граждан.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из фракции ЛДПР заявил, что фракция "с пониманием относится к тому, какие меры принимаются (правительством), исходя из сложной ситуации".

"Новые люди" пришли к выводу, что Россия технически не готова к введению QR-кодов на транспорте. Не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности исполнителей. Транспорт должен оставаться доступным для всех, так как это услуга первой необходимости.

Законодатели РФ зависимы от исполнительной власти

Напрашивается вывод о том, что на парламенты нашей страны разного уровня влияет "диалог с правительством", но никак не обратная связь с населением.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.

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