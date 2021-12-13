РБК: В Минтрансе заявили о продолжении работы над законопроектами по QR-кодам

Министерство транспорта России продолжит прорабатывать некоторые положения законопроекта для введения QR-кодов в общественном транспорте.

Согласно информации, в ведомстве признали "целесообразным" использование электронного документа о вакцинации в общественном транспорте.

"Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провёл работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона", — цитирует РБК источник в ведомстве.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что внедрение QR-кодов в общественном транспорте планируют снять с рассмотрения в этот понедельник. По его словам, такое решение связано с результатом диалога Госдумы с правительством и учёта мнений регионов и россиян.

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