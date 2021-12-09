Путин поручил регионам проработать закон о QR-кодах

Президент России Владимир Путин поручил на местах и в регионах РФ проработать закон о QR-кодах. Он также напомнил, что окончательное решение принимают власти субъектов.

"В значительной степени проект закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан ещё дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации", — передаёт ТАСС его слова.

Российский лидер также сделал акцент на том, что субъектам переданы полномочия для принятия самостоятельных решений. Путин подчеркнул, что с вопросом введения QR-кодов нужно проявить внимательность и не принимать опрометчивых решений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что над проектом о QR-кодах работают эксперты. Два законопроекта, касающиеся введения обязательных QR-кодов в публичных местах, а также при поездках в самолётах и поездах были внесены в Госдуму 12 ноября.

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