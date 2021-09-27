Сергей Марков: выборы в Думу обеспечили стратегию Путина в 2024 году

Выборы в Госдуму дали Владимиру Путину необходимое конституционное большинство, чтобы обеспечить нужный ему исход президентских выборов 2024 года, сказал в интервью Pravda.Ru директор Института политических исследований Сергей Марков.

Главный итог выборов в Думу — победа Путина

— Сергей Александрович, что вы можете отметить по итогам выборов в Госдуму?

— Самое главное — это убедительная победа Владимира Путина, поскольку партия "Единая Россия" не имеет самости, а является функцией от популярности Владимира Путина. К тому же все основные другие партии избегали критики Владимира Путина. Критикуют жёстко правительство, но не лично Путина:

КПРФ,

ЛДПР,

"Справедливая Россия",

"Новые люди".

Партия Путина будет иметь две трети парламента, это конституционное большинство, стабильность до 2024 года. А в 2024 году есть три варианта и везде понадобится конституционное большинство:

Путин останется у власти, а западники будут резко против него. Путин рискует уйти от власти, и на новое поколение российских политиков тоже будут атаки западников, которые захотят, чтобы передали власть прозападным людям. Путину важно передать патриотическим людям. Будет происходить переход от одного к некоему "коллективному президенту": будет Путин, какие-то другие люди.

Поэтому 2024 год очень важен. Даже крымский консенсус сохранился, поскольку политические группировки, которые выступают против Крыма, маркируются как иностранные агенты.

Дмитрий Медведев не будет участвовать в президентской гонке 2024 года

— Дмитрий Медведев не явился на празднование победы. Якобы он кашляет. Он выбыл из президентской гонки 2024 года?

— У него нет шансов участвовать в президентской гонке 2024 года, и до этого не было. Кстати, он, может, и правда кашляет.

Но Медведев выбыл по другой причине: он рассматривался как либеральный прозападный политик, сейчас не время для таких.

Запад ведёт гибридную войну против России, во-первых. Во-вторых, Путин Медведева немножко задвинул. Многие считают, что конфликтно проходило решение Медведева передать власть Путину: он хотел остаться на второй срок, но Путин оказался сильнее.

Хотя списывать полностью Медведева нельзя, ведь Медведев — достаточно молодой человек, который обладает колоссальным опытом: он был президентом, премьером, главой администрации, а сейчас первый замглавы Совбеза. Плюс у него хорошее образование, он в хорошей спортивной форме, он известен тем, что не обижается, а может ждать своего часа.

Успех КПРФ обусловлен пассивностью соперников и антиваксерскими позициями

— КПРФ увеличила своё присутствие на 5-6%. В некоторых регионах она даже выиграла у "Единой России": Якутия, Марий-Эл, Ненецкий автономный округ, Хабаровский край. Чем вы объясняете успех?

— Дело в том, что протестность немного выросла по сравнению с предыдущим годом. Потому что была неудачная пенсионная реформа, которая рассматривалась большинством населения как обман со стороны власти. Вторая причина — пассивность власти.

При этом протестные настроения не были взяты справедливороссами и ЛДПР. Потому что реальная партия власти, которой является не "Единая Россия", а родная администрация, посоветовала думским партиям чрезмерно не использовать тему COVID, антиваксеров, протестов.

У нас антиваксеров чуть не половина населения. ЛДПР и "Справедливая Россия" последовали рекомендации и не стали накачивать протест, а коммунисты отказались следовать рекомендации и стали протестную волну гнать, за счёт этого поссорились с администрацией, но получили гораздо больше голосов, чем раньше.

Дистанционное голосование не фальсифицировали

— Когда в Москве опубликовали данные электронного голосования, то лидирующие коммунисты во всех округах вдруг оказались в проигравших. В чём тут дело?

— Оппозиция призывала не голосовать дистанционно, поскольку могут быть манипуляции. А партия власти, наоборот, призывала всех проголосовать через ДЭГ — дистанционное электронное голосование. Поэтому и оказалось такое огромное различие в политических предпочтениях тех, кто традиционно голосовал, и тех, кто голосовал в рамках ДЭГ.

В обществе сложилось мнение, что ДЭГ сфальсифицировали. Но общественное мнение всегда иррационально. Как сражаться с этим мифом? Нужно провести технологии распределённого ресурса: серверы, которые аккумулируют ДЭГ, должны стоять одновременно в Центризбиркоме и в штаб-квартирах основных парламентских партий.

И так же должны сводиться эти данные, и они должны совпадать.

"Умное голосование" рационально, но аморально

— "Умное голосование" — это странная идея. Зачем либералов заставлять голосовать за коммунистов? Сомнительно, что коммунисты, придя к власти, будут проводить прозападную политику.

— Они вовсе не хотят, чтобы коммунисты пришли к власти, они понимают, что угрозы прихода коммунистов к власти нет. А если Путин с коммунистами начнут бороться, то в результате образуется пространство, которое они смогут заполнить. Поэтому есть полная рациональность.

Что касается аморальности голосования: люди, которые за "Умное голосование", без сомнения, с разрушенной традиционной моралью, поскольку голосование организовано иностранными агентами.

Эти иностранные агенты организовываются государственными спецслужбами США и Британии, которые считают Россию врагом. И следовать советам офицеров спецслужб, которые являются враждебными России, но при этом либеральными странами, это надо иметь очень специфическую мораль.

"Новые люди" — кремлёвский проект

— Люди проголосовали за "Новых людей". Что это за партия?

— Это не партия, а великолепный политтехнологический кремлёвский проект, просто за слово "новые" они получили 1%, потому что типа против всех, за счёт рекламы получили. Там неизвестны люди, кроме главного начальника.

Это первая у нас партия — робот-андроид, которая управляется полностью извне. Но сейчас российские политики будут стараться все партии сделать роботами-андроидами.

— Надо было правый фланг чем-то заполнить?

— Здесь несколько идей. Должны прозападные либералы иметь своё представительство в парламенте? Логично — должны. Во-вторых, желательно показать какое-то обновление. Плюс нужно, чтобы было больше дискуссий. Плюс нужен свой проект. И самое главное, идеальная модель — это абсолютное управление. Идеально, чтобы все партии в парламенте превратились в робота-андроида, управляемого администрацией, — это вот первый такой пример. Дальше будут такого робота-андроида делать из других партий.

— Нормальная демократическая система у нас возможна? Нам внешние враги не дают это сделать. Но мы сможем к демократии прийти или у нас будут роботы-андроиды всё время?

— У нас и так всё нормально. Люди не любят политические партии — у нас почти и нет политических партий. Людям нравится Путин — они и голосуют за Путина, а не за "Единую Россию". А у пятой части населения в душе жив Советский Союз — они голосуют за КПРФ.