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Автор Александр Шторм

Власти протестировали метод выбора нужного президента-2024

Политика

Итоги голосования в Госдуму не стали сенсацией. Эксперты утверждают, что власти там протестировали технологии, которые могут применить на президентских выборах 2024 года и которые помогут выбрать "нужного" президента.

Власти протестировали метод выбора нужного президента-2024

Об этом заявили политологи на заседании Экспертного клуба "Регион", рассуждая об электронном голосовании. К тому же власти полностью контролировали оппонентов на этапе регистрации и вели борьбу с ними в интернете.

По данным авторов доклада "Парламентские выборы-2021: расширенное статус-кво. Федеральные тренды и региональная специфика", к президентским выборам сохранится, как минимум, дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Как пояснил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, "оно может охватить [на президентских выборах-2024] 30-35% избирателей". Но для большинства граждан оно остаётся непонятным.

Глава Европейской ассоциации политконсультантов Игорь Минтусов добавил, что не стоит исключать определённого контроля за процессом в руках исполнительной власти столицы.

Скорее всего, ДЭГ будет активно использоваться с целью повлиять на итоги выборов президента в 2024 году. К тому же чиновники могут ограничить допуск небезопасных для власти кандидатов. Причиной этому могут стать фальшивые подписи, неправильное написание даты рождения и прочее. Но главное — то, что их считают врагами.

Так что к 2024 году будет гораздо больше отказов для участия несистемных кандидатов. Поэтому выборы в Госдуму сейчас — это репетиция выборов-2024.

А доцент МГУ им. Ломоносова Григорий Казанков высказал мнение, что власть активно взялась за интернет и будет расширять эту стратегию к 2024 году.

Но по итогам выбором налицо связь политического выбора москвичей и предпочтительного для них способа голосования: кандидаты власти побеждали в ДЭГ, оппозиционеры — в традиционном походе на УИК.

Напомним, ранее политический обозреватель Александр Асафов опубликовал результаты онлайн-опроса политически активной аудитории соцсетей, согласно которым 88% сторонников ЕР собирались воспользоваться ДЭГ, а 88% приверженцев КПРФ пойти на УИК.

Историк Александр Немировский в Facebook переиначил по этому поводу хрестоматийную цитату из "Войны и мира": "…Дубина электронного голосования поднялась со всей своей силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила, пока и следа не осталось…"

При этом соцсети будут использоваться для формулирования и трансляции смыслов, а также для мобилизации целевых групп. Напомним, в этот раз выборы проходили 17-19 сентября по смешанной, мажоритарно-пропорциональной избирательной системе.

Финальные результаты выборов в Госдуму после подсчёта 100% голосов:

  • "Единая Россия" — 49,82%,
  • КПРФ — 18,93%,
  • ЛДПР — 7,55%,
  • "Справедливая Россия — За правду" — 7,46%,
  • Новые люди — 5,32%

198 из 225 одномандатных округов выиграла ЕР и сохранила конституционное большинство. Пока сохранила.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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