Путин признал поводы для критики всех представителей власти

Президент России признал наличие поводов для критики властей, но не научил, как это делать безопасно.

Обязанность критиковать

Во время видеоконференции, говоря о работе губернатора Тульской области Алексея Дюмина, президент России Владимир Путин внезапно признался:

"Должен вам вот сказать: всегда нас есть за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю. В том числе и в отношении Алексея Дюмина, где это уместно, и где он недорабатывает. Но по этому направлению он приложил немало усилий, чтобы сдвинуть ситуацию с той точки, где она была".

О критических замечаниях россиян в адрес правящей политической элиты, насколько они уместны и вписываются ли они в телевизионный образ России, глава государства не стал упоминать. Об этом можно почитать в социальных сетях или в массмедиа, которые ещё не мутировали в инфузории агитпропа.

Не поделился глава государства и лайфхаком, как критиковать власти и выражать публично своё несогласие с их политикой, чтобы не получить клеймо "иноагента" и "экстремиста" со всеми вытекающими последствиями.

Мем с резью в сердце

Дмитрий Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который трепетно относится к критике граждан, обратился к своим читателям в Facebook с просьбой не выказывать своё отношение к его постам смайликами и мемами (далее — оригинал текста):

"Друзья, большая просьба: не ставьте мне мулаковатые мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих уё… ных фбшных рисунков мне в ленту. Будете ими злоупотреблять, с резью на сердце буду с вами прощаться. Роскосмос — очень консервативная, реакционная и петроградская отрасль…"

Какое из нецензурных выражений, описывающих нынешнее состояние космической отрасли замаскировал Дмитрий Рогозин под "петроградскую", так и осталось загадкой даже для корифеев матерной словесности. Тем не менее, глава "Роскосмоса" отчасти прав — невежливо мемами комментировать мемы.

Апгрейд интернет-цивилизации

Интернет-блокировка firewall

Судя по развитию запретительной системы в России, бороться с мемами и смайликами может стать проще, если обратиться к опыту Китая. Власти Поднебесной пообещали усилить продвижение социалистических ценностей в интернете для укрепления национального единства, сообщив об этом на сайте правительства КНР в "Замечаниях об усилении построения цивилизованного интернет-пространства".

Китайские власти рассчитывают причесать онлайн-пространство под идеологические нормы компартии, чтобы, по их мнению, сделать интернет более культурным и нравственным. Такой опыт китайских товарищей не может не вызывать интереса у российской правящей политической элиты, тем более профильные государственные структуры уже испытали активацию "железного брандмауэра" суверенного интернета.

Для адаптации к российским реалиям китайской схемы создания "цивилизованной сети" большого труда не надо. Достаточно заменить посылы китайских коммунистов на традиционные агитпроповские мантры правящей политической элиты про военно-патриотическое воспитание и духовно-нравственные ценности.

"Какие ваши доказательства?!"

Сергей Лавров

Как и предполагается в демократическом государстве, основные критические оценки действиям правящей политической элиты граждане дают на выборах. Наблюдая за действиями властей по фильтрации конкурентоспособных кандидатов, многие пользователи социальных сетей нашли единственный способ выказать своё несогласие с положением дел в стране.

Если так называемое "умное голосование" с пеной у рта "разносят" на всех федеральных телеканалах, по ходу активно его рекламируя, а представители правящей политической элиты назвали этот протестный лайфхак вмешательством США в российские выборы, то можно говорить об эффективности этого электорального флешмоба.

Поучаствовал в раскрутке оппозиционного креатива и глава МИД России Сергей Лавров, входящий в первую пятёрку избирательного списка единороссов:

"Я не буду подробно (приводить весь перечень доказательств — ред.)… Конкретные факты были переданы американскому послу (в России Джону Салливану — ред.). Он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить".

И правильно — незачем перечислять и спрашивать, как герой фильма "Красная жара": "Какие ваши доказательства?!". Можно и получить ответку в стиле силовика в исполнении Арнольда Шварценеггера. Уже давно пора верить на слово, как это делают благодарные телезрители федерального телевещания. Подобная ситуация уже была описана в песне "Аквалангисты" популярной в 90-е годы прошлого века группы "Манго-Манго":

Сиреневым пламенем дышат большие кирпичные домны. Противник на нашу погибель готовит подводные лодки. Но мы тоже люди не промах. Мы прячемся в чёрные дыры. У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем.

Сергей Лавров уточнил, что посол США в России уже ответил, что у него нет данных о каких-либо нарушениях российского законодательства со стороны американских граждан. Правда, тут стоит обратить внимание, что ни Джон Салливан, ни его предшественники так до сих пор и не признались, кто из высокопоставленных членов администрации США:

гадит в российских подъездах;

повышает налоги и штрафы россиянам;

взвинчивает цены на отечественные продукты питания;

финансирует оппозицию зарплатами дворников и посудомоек.

Спасительный лайфхак

ВДНХ

В то время как представители многонационального сообщества порноактёров пожаловались на эмоциональное выгорание из-за пандемии COVID-19, 14 сентября 2021 года в Москве, у станции метро "ВДНХ", было замечено скопление юных граждан в шапочках из фольги. Как оказалось, это были студенты политехнического университета, которые вышли на улицы столицы в рамках некоего "адаптационного курса".

Вполне вероятно, что на фоне предвыборного харрасмента, сокрушительных заявлений представителей правящей политической элиты и её неспортивных действий в отношении альтернативных кандидатов в депутаты, будущие проводники отечественной инженерной мысли задали некий авангардный тренд.

Признают ли действия студентов экстремистскими, покажет время, ну а критиковать власти, возможно, уместнее доброй похвалой, как научил глава государства в разговоре с тульским губернатором, а не как это принято в странах "бездуховного" Запада.

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