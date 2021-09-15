Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору"

Три года назад, в сентябре 2018 года, в Государственной думе был принят в третьем чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Спорную реформу, несмотря на неприятие в народе, удалось провести без труда благодаря конституционному большинству единороссов в парламенте. На предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму этот груз ответственности может иметь для правящей партии негативный эффект.

Возможно, это стало для власти сюрпризом, но тема возврата к статус-кво в вопросе пенсионного возраста стала хитом предвыборных дебатов для многих партий, желающих завоевать места в Государственной думе VIII созыва. Как отмечает жёсткий критик пенсионной реформы, экономист Михаил Делягин (партия "Справедливая Россия"), повышение пенсионного возраста происходило "под прикрытием Чемпионата мира по футболу", в результате "кража пяти лет жизни закончила крымскую весну".

На пенсию в 70 лет?

Сегодня укрепляются позиции левых партий, предлагающих решить вопрос с реформой радикально, то есть вовсе отменить её, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Ходили слухи, что "Единая Россия" может сдать назад ради прироста рейтинга, однако "партия власти не пошла на поводу у общественности". Решение о реформе принято и "открутить" его обратно уже не получится, но есть возможность внести изменения при реализации новой концепции. По мнению эксперта, власти и центристским партиям следовало бы активнее участвовать в данных дискуссиях.

"Закрытый характер обсуждения реформы в итоге приводит к тому, что её начинают обсуждать на кухнях, где стремительно плодятся слухи и домыслы, — замечает Илья Гращенков. — В итоге вопрос отмены пенсионной реформы, как и вопрос недопущения принудительной вакцинации, поднят на флаг исключительно оппозицией, которая способна за счёт этого получить прирост электоральной поддержки среди тех, кто собирается прийти на выборы".

В августе депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года, направленный на возвращение возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, проект подписала вся фракция и первым законом, который они примут после выборов, будет "отмена этого пенсионного людоедства".

Митинг против повышения пенсионного возраста

Само собой, в "Единой России" к подобным шагам КПРФ отнеслись очень скептически. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался в том духе, что "к старому возврата больше нет". По мнению сенатора, этот законопроект не найдёт поддержку, так как "слишком далеко уже наша пенсионная система ушла от этого возраста". Рязанский увидел в нём элемент предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую, и пожурил КПРФ за муссирование данного вопроса.

Представители ЛДПР утверждают, что депутаты фракции неоднократно вносили законопроекты о снижении пенсионного возраста для разных категорий граждан — многодетных, жителей Сибири и Дальнего Востока — о переносе реформы на 20 лет. Однако все они были отклонены. ЛДПР приводит в пользу снижения пенсионного возраста следующие аргументы:

обещанного реального повышения пенсий не произошло из-за инфляции и роста цен;

растёт безработица, особенно среди людей предпенсионного возраста и молодёжи;

снижается рождаемость, удлинение трудовой жизни не позволяет бабушкам и дедушкам помогать в воспитании детей;

пандемия коронавируса способствует естественной убыли населения: люди стали чаще и опасней болеть, уменьшился возраст дожития.

Лидер партии Владимир Жириновский заверил, что сейчас в правительстве присутствует тенденция только на увеличение пенсионного возраста, и дал неутешительный прогноз: к 2030 году мы придём к ситуации в мире, когда мужчины и женщины одинаково будут уходить на пенсию в 70 лет.

Потери в мирное время и без голода

Пенсионный Фонд России

Аргумент насчет того, что "уменьшился возраст дожития", попадает, можно сказать, в самую десяточку. Его можно подкрепить статистическими данными. Согласно Росстату, естественная убыль населения страны (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе-июле выросла на 62% в годовом выражении — 512,5 тысячи человек против 316,3 тысячи годом ранее. В 2020 году эта самая убыль тоже показала рост, причем в 2 раза, составив 688,7 тысячи человек. Тогда чуть не догнали печальные цифры 2005 года, когда естественная убыль населения составила 846,6 тысячи человек.

По мнению экспертов издания finanz.ru, на фоне пенсионной реформы и пандемии происходит скачок смертности в масштабах, которых статистика не видела со времён голода конца 40-х прошлого века. Из данных Росстата следует, что число получателей пенсий в первом квартале этого года уменьшилось на 379 тысяч человек, по итогам второго квартала — еще на 243 тысячи.

За годичный период с 1 июля 2020 года пенсионеров стало меньше на 1,199 млн человек, что является рекордной величиной за всю историю доступной статистики (с 1998 года). С пиковых значений на 1 января 2019, составлявших 43,865 млн человек, за 2,5 года численность пенсионеров упала до 42,355 миллиона, то есть больше чем на 1,5 миллиона. Если произвести грубый расчёт, то можно увидеть, что Пенсионный фонд мог "сэкономить" на выплатах пенсионерам около 230 млрд рублей в год.

В текущем году естественная убыль превзойдёт 2020 год, считает независимый демограф Алексей Ракша. По его прогнозам, она составит от 750 до 900 тысяч и вплоть до миллиона в случае новой волны Covid-19 в ноябре-декабре. И в таком случае это будет рекорд за всю историю в мирное время и без голода, считает Ракша.

Отменить нельзя улучшить

Пенсия

Интересное исследование на тему отношения россиян к возвращению прежнего пенсионного возраста провёл недавно Superjob. Согласно опросу, проведённому среди 1600 человек, жителей 387 населённых пунктов на всей территории России, за отмену пенсионной реформы высказались 87% россиян, против — лишь 5%. Оказалось, что процент поддержавших не зависит от уровня дохода, но степень одобрения растёт параллельно возрасту участников опроса. Так, отмену пенсионной реформы среди опрошенных поддерживают 79% россиян до 34 лет, 88% — в диапазоне 35-44 года и 92% — от 45 и старше.

Многие политики, каких бы идеологических воззрений они не придерживались, осознают, мягко говоря, несовершенство сложившейся пенсионной реформы. С 2014 года власти заморозили накопительную часть пенсии и периодически выходят с новыми инициативами: то с проектом индивидуального пенсионного капитала, то гарантированного пенсионного плана. Теперь Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами предлагает новую концепцию, согласно которой нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Возможно, в предлагаемом проекте НПО — масса плюсов и преимуществ, но нужно, чтобы люди в них поверили и чтобы они "пришлись ко двору". По мнению политолога Константина Калачёва, если отменить пенсионную реформу нельзя, то следует хотя бы кое-что улучшить. Ведь нынешняя российская система запутанна и непрозрачна, необходимо сделать её проще. Ведь на кону — вопрос о возвращении народного доверия, и без переосмысления некоторых решений, оказавшихся не самыми лучшими, власти его в свою пользу не решить.

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