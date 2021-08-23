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Представитель Минюста назвал причину внесения "Дождя"* в реестр иноагентов

Общество

Назвали причину, по которой Роскомнадзор потребовал добавить телеканал "Дождь"* в реестр иностранных агентов. Представитель Министерства юстиции России Роман Цыганов объяснил, что СМИ распространяло контент иностранных агентов.

Представитель Минюста назвал причину внесения "Дождя"* в реестр иноагентов

Слова Романа Цыганова цитировала правозащитница и российская журналистка Ева Маркачёва. Она написала в Facebook, что представитель Минюста привёл во время беседы с членами СПЧ, таких иностранных агентов, как:

  • "Голос Америки"*;
  • "Настоящее время"*;
  • "Сибирь реалии"*;
  • "Медуза"*.

По данным Роскомнадзора, материалы этих СМИ публиковали сотрудники "Дождя"*. Кроме того, они использовали контент Льва Пономарёва*, Савицкой* и других людей, которые выполняют функции иностранных агентов.

Напомним, что "Дождь"* стал частью списка иностранных агентов 20 августа.

В Кремле прокомментировали эту ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам:

"Это не согласовывается, Минюст в данном случае выполняет свои функции. Так в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь всё абсолютно очевидно: он ведь не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ".

*Организации и физические лица, которые выполняют функции иностранных агентов.

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