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СМИ "Дождь"* и "Важные истории"* признали иностранными агентами

Общество

Сегодня Минюст Российской Федерации пополнил список иностранных агентов. Таким статусом наделили новостной телеканал "Дождь"* и интернет-СМИ "Важные истории"* с журналистскими расследованиями.

СМИ "Дождь"* и "Важные истории"* признали иностранными агентами

Теперь "Дождь"* и "Важные истории"* должны предоставлять Минюсту РФ такие данные, как:

  • доходы и расходы;
  • состав руководства;
  • аудиторские проверки.

Кроме того, другие СМИ должны маркировать данные названия звёздочкой и писать, что они — иностранные агенты. Помимо медиахолдинга и портала, в реестр вошли журналисты:

  • Олеся Шмагун,
  • Алеся Мароховская,
  • Ирина Долинина,
  • Роман Шлейнов,
  • Роман Анин,
  • Дмитрий Великовский.

Среди них три лауреата Пулитцеровской премии, самой престижной награды мира в области журналистики и литературы.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко прокомментировал ситуацию:

"Об этом я узнал от вас [журналистов], нас никто ни о чем не уведомлял".

*Организации, которые выполняют функции иностранного агента на территории Российской Федерации. 

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