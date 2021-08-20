СМИ "Дождь"* и "Важные истории"* признали иностранными агентами

Сегодня Минюст Российской Федерации пополнил список иностранных агентов. Таким статусом наделили новостной телеканал "Дождь"* и интернет-СМИ "Важные истории"* с журналистскими расследованиями.

Теперь "Дождь"* и "Важные истории"* должны предоставлять Минюсту РФ такие данные, как:

доходы и расходы;

состав руководства;

аудиторские проверки.

Кроме того, другие СМИ должны маркировать данные названия звёздочкой и писать, что они — иностранные агенты. Помимо медиахолдинга и портала, в реестр вошли журналисты:

Олеся Шмагун,

Алеся Мароховская,

Ирина Долинина,

Роман Шлейнов,

Роман Анин,

Дмитрий Великовский.

Среди них три лауреата Пулитцеровской премии, самой престижной награды мира в области журналистики и литературы.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко прокомментировал ситуацию:

"Об этом я узнал от вас [журналистов], нас никто ни о чем не уведомлял".

*Организации, которые выполняют функции иностранного агента на территории Российской Федерации.

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