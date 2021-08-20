Сегодня Минюст Российской Федерации пополнил список иностранных агентов. Таким статусом наделили новостной телеканал "Дождь"* и интернет-СМИ "Важные истории"* с журналистскими расследованиями.
Теперь "Дождь"* и "Важные истории"* должны предоставлять Минюсту РФ такие данные, как:
Кроме того, другие СМИ должны маркировать данные названия звёздочкой и писать, что они — иностранные агенты. Помимо медиахолдинга и портала, в реестр вошли журналисты:
Среди них три лауреата Пулитцеровской премии, самой престижной награды мира в области журналистики и литературы.
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко прокомментировал ситуацию:
"Об этом я узнал от вас [журналистов], нас никто ни о чем не уведомлял".
*Организации, которые выполняют функции иностранного агента на территории Российской Федерации.
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