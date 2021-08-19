В Россию запретят въезд русофобам. Это их остановит?

Группа депутатов из "Единой России" разработала законопроект, который запрещает въезд в страну иностранцам, которые проявляли ненависть или вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.

Ответ на возмутительные проявления русофобии

"Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований", — сообщили по этому поводу в пресс-службе "Единой России".

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "запрет на въезд не означает индульгенцию". По его словам, "каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит".

Основанием для запрета на въезд в Россию могут стать:

возбуждение ненависти, унижение людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку,

оскорбление памяти защитников Отечества,

осквернение символов воинской славы, воинских захоронений,

пропаганда и демонстрация нацистской или экстремистской атрибутики и другие подобные проявления.

Этого достаточно?

Очевидно, что законопроект ориентирован в первую очередь на постсоветские государства. В последнее время и в самом деле было довольно много сообщений о нападках на русскоязычных граждан, особенно в центральноазиатских государствах. Что особенно возмутительно, часто оскорблениям и побоям со стороны так называемых активистов подвергаются женщины и дети.

Очевидно и то, о чём сказал Александр Хинштейн, — одного запрета на въезд в Россию недостаточно. Да и вряд ли люди, которые специально записывают ролики и выкладывают их в интернет, собираются в ближайшее время посетить нашу страну.

Каждый такой случай должен самым внимательным образом рассматриваться российскими посольствами, как минимум. Если этого недостаточно, то к делу должны подключаться МИД и другие профильные структуры. И не ограничиваться дежурным выражением озабоченности, на что уже давно никто не обращает внимания. Надо полагать, Россия располагает и куда более весомыми аргументами, чтобы к её мнению прислушивались.

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