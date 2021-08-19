EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

В Россию запретят въезд русофобам. Это их остановит?

Политика

Группа депутатов из "Единой России" разработала законопроект, который запрещает въезд в страну иностранцам, которые проявляли ненависть или вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.

В Россию запретят въезд русофобам. Это их остановит?

Ответ на возмутительные проявления русофобии

"Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований", — сообщили по этому поводу в пресс-службе "Единой России".

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "запрет на въезд не означает индульгенцию". По его словам, "каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит".

Основанием для запрета на въезд в Россию могут стать:

  • возбуждение ненависти, унижение людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку,
  • оскорбление памяти защитников Отечества,
  • осквернение символов воинской славы, воинских захоронений,
  • пропаганда и демонстрация нацистской или экстремистской атрибутики и другие подобные проявления.

Этого достаточно?

Очевидно, что законопроект ориентирован в первую очередь на постсоветские государства. В последнее время и в самом деле было довольно много сообщений о нападках на русскоязычных граждан, особенно в центральноазиатских государствах. Что особенно возмутительно, часто оскорблениям и побоям со стороны так называемых активистов подвергаются женщины и дети.

Очевидно и то, о чём сказал Александр Хинштейн, — одного запрета на въезд в Россию недостаточно. Да и вряд ли люди, которые специально записывают ролики и выкладывают их в интернет, собираются в ближайшее время посетить нашу страну.

Каждый такой случай должен самым внимательным образом рассматриваться российскими посольствами, как минимум. Если этого недостаточно, то к делу должны подключаться МИД и другие профильные структуры. И не ограничиваться дежурным выражением озабоченности, на что уже давно никто не обращает внимания. Надо полагать, Россия располагает и куда более весомыми аргументами, чтобы к её мнению прислушивались.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто победил во Второй Мировой? Россия игнорирует оскорбления?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы русофобия законопроект единая россия александр хинштейн
Новости
Нашлись свидетели, которые вступились за Цивина и Дрожжину
Захарова: Россия не будет эвакуировать из Афганистана российских граждан
"Это не искусство": в Госдуме оценили памятник комку глины в Москве
Опасных червей Dirofilaria "подарят" человеку не только комары, но и собаки
Режиссёр Демидов рассекретил информацию о состоянии Заворотнюк
"Нам нужно его признать": эксперт рассказал о новом государстве талибов*
Онкобольная Крючкова готовится к своим похоронам
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осенняя погода
Тело украинского пограничника с ранением нашли у границы с Румынией
Названа дата запуска газопровода "Северный поток-2"
Последние материалы
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осенняя погода
Онкобольная Крючкова готовится к своим похоронам
Тело украинского пограничника с ранением нашли у границы с Румынией
Названа дата запуска газопровода "Северный поток-2"
В Россию запретят въезд русофобам. Это их остановит?
Посольство РФ в Кабуле назвало условие для эвакуации россиян из Афганистана
ВЦИОМ: четверть россиян испытывают одиночество последние шесть месяцев
Идрак Мирзализаде отсидел десять суток за русофобскую шутку
В России представят передового робота, способного принять облик любого человека
Байден: "У "Талибана"* экзистенциальный кризис"
Популярное
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?

Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Одиночные виды
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Украина хотела, но не смогла забрать своих граждан из Афганистана
Андрей Мартынюк Зеленский и Конституционный суд узаконили дискриминацию русскоязычных граждан Андрей Мартынюк Любовь Степушова Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Электромагнитная винтовка Гаусса: электричество, которое... стреляет Вячеслав Шпаковский
Профилактика
Зарядка для глаз против близорукости
Политика. Новости и аналитика
Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников