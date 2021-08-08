Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях

Если выборы в Государственную Думу сфальсифицируют, народ этого просто не примет. Власти не сделали выводов после протестов в Хабаровске в связи с топорным снятием Сергея Фургала и повторяют те же ошибки на всероссийском уровне. На этих выборах они стремятся сразу дезориентировать людей и лишить народ выбора, создавая фейковые партии и сублимированных кандидатов.

Продолжая всех жестко подавлять, обманывать, подтасовывать и навязывать всё с верху, власть теряет остатки легитимности. Дестабилизация будет усиливаться. Как будут развиваться события, трудно спрогнозировать, но это может стать последней каплей для власти или даже страны. Обо всем этом и многом другом председателю совета директоров медиахолдинга Pravda. Ru Вадиму Горшенину рассказал лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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— Николай Николаевич, если большинство населения на выборах в Госдуму проголосуют не так, как планировали в Кремле, возможно, все равно напишут нужные результаты. Но государство тогда станет намного менее устойчиво.

— Естественно.

— Предстоящие выборы и история с Сергеем Фургалом в Хабаровске, конечно, разные процессы и масштабы, но истоки этого — одни. Как вы считаете?

— В своей основе это примерно то же самое. Я не плыву по течению. Я к нему негативно относился, так и отношусь, я просто лично знаю его и то, что он там наделал. Но народ-то вышел не столько за эту личность, а за свой выбор.

"Мы этого человека выбрали, плохой он или хороший, но это — наш выбор, это мы сделали".

Со стороны власти было бы как нормально сделать? Провести новые выборы. То есть — Фургал подает в отставку и выходит на новые выборы. Если власти он не нравится, пусть выдвигает против него достойного кандидата, а не посылает какого-то Михаила Дегтярева или другого подвернувшегося.

— Конечно, совершенно глупо было посылать политического мальчика-то на серьезный край. Любой крупный руководитель, тем более губернатор или министр должен иметь большой опыт работы с массами людей и знать местную и профессиональную специфику.

— Разумеется, а он же Кремль предлагал перекрасить. Люди же смеются. В советское время нельзя было представить депутата, который вышел на трибуну Верховного совета и сказал: Давайте Кремль раскрасим, например, в полосочку? Скорая помощь такого увезла бы сразу.

Власть бьёт кувалдой, на рассчитав отдачу

Просто власть обычно идет по пути, как ей кажется, наименьшего сопротивления. Почему какие-то регионы недовольны? Пусть делают, как нами велено! Что с этой оппозицией валандаться? Не допускать ее в Парламент в серьезном составе! Будем кувалдой лупить!

Это — стратегическая ошибка. Надо не каких-то бумажных, а настоящих лидеров выращивать против оппозиции. А теперь они сами создали широкий народный фронт против себя.

В данном конкретном случае выборы 19 сентября идут на руку красным. Даже многие из тех, кто никогда не поддерживал к КПРФ, даже к левым в целом, будут за нас голосовать, потому что другого выхода уже нет. Можно голосовать только:

за власть, которая всех достала своим враньём и диктатом,

или за левых, потому что это — тоже реальная сила, а других просто нет.

У нас сейчас, конечно, есть проблема: надо разоблачить красящихся под нас спойлеров, которых власть запустила, чтобы оттянуть наши голоса. Ведь поданный за эти мелкие партии голос — это голос за ту же "Единую Россию".

— После того, как Прилепин сдал ребят, которые воевали в Донбассе, зная, что в Белоруссии их арестуют, он — просто предатель. Его движение называется "За правду". Только как раз правды-то и нет.

— Всё ясно и четко. Тут добавить нечего.

— "Справедливая Россия" вообще всегда находится с краю политических процессов, а перед выборами с кем-то объединяется, коалиции создает… Ба-бах — опять Партия пенсионеров выскочила откуда-то.

— Справороссы теперь за новый социализм выступают, они называют себя социалистической партией. Ладно, я не претендую, хотя Роспатент уже этот термин и эмблему за мной фактически закрепил. Бог с ними, пусть даже в таком виде распространяют идеи социализма.

Но люди должны понимать, что "Справедливая Россия" — просто придаток власти. Она хоть раз выставляла кого-то в президенты? Никогда. Всё время поддерживала Путина. Такая вот классная "оппозиционная" партия. Они вообще ничего своего реально не имеют и не могут предложить. Все эти партии — управляемые. И власти хотят, чтобы все им подчинялись. Ведь на КПРФ они обиделись за то, что выдвинули Грудинина, ни с кем это не согласовывав.

Но именно так и должна вести себя нормальная оппозиционная политическая партия. У остальных всё по-другому — они все свои действия, всех кандидатов сначала согласовывают с кураторами из власти.

— Как, по вашему мнению, будут развиваться события в ближайшее время?

— Все будет зависеть от этого выбора. Варианта — только два:

Наша победа. Если фальсификаций не будет, так оно и будет.

А диких массовых фальсификаций народ на этот раз просто не примет.

Как он это не примет, в каком виде, как будут дальше развиваться события — уже вопрос другой. Здесь можно предполагать, но нельзя точно спрогнозировать. Естественно, тогда будет дальнейшая дестабилизация. Мы — за стабильность, естественно. Стабильность сейчас — спасение страны.