Николай Платошкин: есть только две силы — власть и левый блок

В преддверии выборов в ГД продолжают случаться интересные и необычные истории. На сайте ЦИК оказалась доступна интересная декларация о доходах. Согласно ей, кандидат в депутаты ГД заработал ноль рублей.

Общественно-политическая пружина сжалась почти до предела. На выборы 19 сентября движение "За новый социализм" и еще более 50 различных общественно-политических объединений идут вместе с КПРФ. Почему все они примкнули к КПРФ? Почему собрался и сплотился левый фронт? Что делает власть, чтобы дискредитировать и не допустить в Госдуму неугодных? Какие еще неприглядные методы применяются? На все эти и другие вопросы председателя совета директоров медиахолдинга Pravda. Ru Вадима Горшенина ответил лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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— Николай Николаевич, на предстоящих выборах вы будете поддерживать КПРФ?

— Я считаю, что реальных сил есть только две, хотя партий развелось немерено. Это же тоже технологии: харизматичных лидеров оппозиции убрать, чтобы народ не мог за них проголосовать, и сделать суррогатную оппозицию, которая выглядит как оппозиция, говорит как оппозиция, а на самом деле — один из пальцев на всё той же руке власти. Это как в песне:

Ах, до ж чего порой обидно,

Что хозяина не видно:

Вверх и в темноту уходит нить…

Вот к такой якобы оппозиции все веревочки идут от того же центра власти.

Снова задействуют тёзок-однофамильцев в виде кандидатов в депутаты, опять цирк устроят, как было в голимые 90-х годы, когда депутаты в лифчиках ходили. Вот это всё теперь возвращается.

Поэтому настоящих партий есть только две:

"Единая Россия" — это те, кто довольны всем, что происходит, считают, что страна идет в правильно направлении;

и КПРФ со всеми недостатками, но это — единственная альтернатива.

Я считаю, что если страна идет в пропасть, причем сейчас уже даже бежит, то надо идти за этой силой. Там, конечно, тоже есть соглашатели, с ними я не согласен, но 90% коммунистов членство в КПРФ ничего не дает, кроме подзатыльников, тумаков, угроз уволить с работы и тому подобных неприятностей.

Герои нашего времени

И то, что эти люди есть, что они борются, как могут, это внушает надежду. Они вообще герои нашего времени. Поэтому наши движения "За новый социализм", "Левый фронт" и еще 50 организаций присоединились к КПРФ.

Из 225 одномандатников, которых левый блок выдвинул, 68 — не коммунисты, не члены Компартии России, не работники партийных организаций, а профсоюзники и просто какие-то активисты разных общественных движений.

Когда во власть люди идут так совместно это и есть самая настоящая квинтэссенция единства левых и патриотических сил. Остальное — чепуха.

— Сейчас политический контент очень многих ресурсов контролируются как раз теми самыми кукловодами…

— Неизвестными людьми, которые сидят в неизвестном месте.

— Да, люди неизвестны, но откуда идут все эти нити — совершенно понятно. И там постоянно идут вбросы, что якобы принято решение о ликвидации или самороспуске КПРФ, присоединении к "Справедливой России" или наоборот, потому что они позволили себе выдвинуть Павла Грудинина и даже поставить его на высокое третье место в списке.

Это, по их мнению, недопустимо. Почему недопустимо, никто не говорит. Таких вещей сейчас стало очень много. Вы сказали, что на самом деле есть только две силы: "Единая Россия" и КПРФ….

— Скорее — левый блок.

— По этим каналам всё время осуществляются вбросы о якобы преступлениях людей от оппозиции, прежде всего именно коммунистов — того же Грудина и многих других. Что вы можете на это ответить?

— Ни одного члена КПРФ с золотым унитазом пока еще не обнаружили. Это не значит, что КПРФ — однородно и там — все хорошие и кристально честные. Нет, к сожалению, мы живем сейчас в таком обществе, а люди всегда и везде был разные.

30-летняя система капитализма чудовищно развратила очень многих людей, в том числе в оппозиции и обычных обывателей. Ведь всем постоянно говорят: тебе что в супермаркете не хватает? Иди и ешь. Ты на курорт хочешь? Купи себе путевку. Только молчи…

На многих эта потребительская психология возымела действие. Но ставить много сортов колбасы во главу угла это же психология, извините, животных. — Если корма в зоопарке много насыпают, то зачем на свободу стремиться? Нафиг она не нужна. Хотя даже животные из зоопарков сбегают.

За народ — только КПРФ

Не надо судить КПРФ и меня по обещаниям, надо смотреть на дела. Но и на дела власти надо смотреть, понимать, что они делают и как они расправляются с неугодными. Если бы я был не сильно опасен для власти, никто не стал бы против меня заводить уголовное дело по тяжкой статье, по которой мне вообще могли дать 10 лет.

Давайте просто посмотрим, как КПРФ голосовала в Госдуме. Ведь работа парламентария сейчас и состоит практически только в том, что он поднимает руку за, против или воздержался.

У нас Парламента как законодательного органа уже не существует, практически все важные законопроекты готовятся в администрации президент. А Госдума стала чисто голосовательным механизмом. Кто голосовал против пенсионной реформы? — Одна фракция КПРФ. Кто голосовал против повышения налогов, НДС и прочее? — Тоже только КПРФ.

Кто голосовал против всех этих репрессивных законов, что практически никакой митинг сейчас нельзя устроить, любого могут назвать экстремистом, чтобы не дать ему там в выборах участвовать? — Тоже только одна коммунистическая фракция.