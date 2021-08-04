Нулевой доход и вилла в Италии: кандидат в депутаты ГД удивил декларацией

В преддверии выборов в ГД продолжают случаться интересные и необычные вещи. Ранее стало известно о том, что неизвестные раздавали детям огурцы в пакетах с логотипом ЛДПР, а теперь казус случился в "Гражданской платформе".

На сайте ЦИК оказалась доступна интересная декларация о доходах. Подал её кандидат в депутаты Госдумы, секретарь регионального политического комитета самарского регионального отделения "Гражданской платформы" Владимир Обухов.

Декларация интересна тем, что согласно ей Обухов заработал ноль рублей. Однако при этом задекларировал много интересного:

два земельных участка в Самарской области;

один земельный участок в Чехии;

виллу в Италии (на 406 кв.м.);

квартиру в Самарской области.

Это — наиболее интересные пункты, также не обошлось без престижного авто (Mercedes-Benz). Кроме того, у кандидата в депутаты есть семь банковских счетов, на которых он держит примерно 6,3 млн рублей, а также доли в нескольких фирмах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.