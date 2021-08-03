Николай Платошкин: в СССР каждый был сопричастен власти

Правильно ли, что любая кухарка должна уметь управлять государством? Как это было устроено в СССР? Почему сегодня в Российской Федерации — совсем не так? Власть уже вознеслась на Олимп, отделилась, по её мнению, непреодолимой стеной от народа, поэтому совсем не интересуется мнением людей и плюёт на них. Поэтому простые люди уже воспринимают власть не своей, а чужой. Но грядут выборы. Что будет дальше? Обо всем этом и многом другом председателю совета директоров медиахолдинга Pravda. Ru Вадиму Горшенину рассказал лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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— Николай Николаевич, уже совсем скоро — 19 сентября — будут выборы в Государственную Думу, региональные и местные органы власти. При советской власти, конечно, была другая система. Всем рулила КПСС, но регулярно проходили отчетно-выборные партсобрания. На первом месте всегда был отчет. Руководители отчитывались, что они сделали за прошлый период времени.

Сейчас кто-нибудь отчитывается хоть за что-то? Министров снимают, но они не отчитываются, депутаты — тоже. Но выбранный или назначенный на высокий пост человек должен отчитываться перед людьми. Что вы думаете по этому поводу?

— Совершенно верно вы сказали. Мы с Андреем Норкиным спорили в студии НТВ, потому что он позволил себе в пренебрежительном тоне говорить о советских депутатах — что там были слесари какие-то, доярки и прочие. А в том-то как раз и смысл был!

Народные депутаты СССР

На одной лестничной площадке с моей женой жил депутат Верховного совета. Не где-то за высоким забором, как сейчас. И ездили они как все люди, а не с полицией и мигалками. Один депутат тогда сказал таксисту в пьяном виде: ты вообще знаешь, кого везешь?… Через два дня он уже не был никаким депутатом.

А сейчас они творят просто беспредел — наглость абсолютная. Самолет из-за меня задержите! Стоять всем! Вы что, не понимаете, кто вы и кто я?!… А тогда все депутаты были именно из народа.

Они съездили в Москву на сессию Верховного совета и снова пошли в цеха и на фермы — на свои рабочие места. И любой человек мог к нему обратиться за помощью в любое время. Не надо было на прием-то записываться в какой-то определенный день и час.

Ленина ругали за фразу, что каждая кухарка должна научиться управлять государством. А ведь еще в древних Афинах это было обязанностью: каждый свободный гражданин Афин должен был обязательно бесплатно занимать какую-то государственную должность, чтобы он чувствовал сопричастность к тому полису-государству, в котором он живет.

Ленин говорил, что советы — одновременно и законодательная, и исполнительная, и распорядительная власть. Так и было. Люди сели, решили, сами пошли проводить все это в жизнь.

В этом смысле Советский Союз был одним из лучших во всей истории. У нас реально миллионы (возможно, даже десятки миллионов) людей прошли через советы разных уровней.

И чуть ли не каждый был, если не депутатом, то народным заседателем, либо входил в какую-то общественную комиссию или еще какой-то орган какой-то ветви власти. Людей приучали к этому.

А крах Советского Союза был вызван тем, что, к сожалению, в 80-е все эти процедуры очень формальными стали. Блестящая связь власти с народом, которое выстроили за предыдущие годы советской власти, была утеряна. А до этого народ чувствовал, что он — власть.

— Сейчас у нас, наверное, даже на муниципальном уровне, во власти нет ни одного рабочего…

— У нас скоро, наверно, вообще рабочих не останется, если такими же темпами будут разрушать промышленность. А потом и страны не будет. Наш парламент называется законодательным органом власти, но Госдума имеет самое маленькое отношение к законодательству РФ.

Люди не воспринимают власть своей

Всё действительно важные законы — 90% — разрабатываются либо в Администрации Президента, либо в Правительстве и просто спускаются в Госдуму. И там некоторые законы за день принимаются в трех чтениях. Это что такое вообще?!…

Это какой-то законодательный фарс, а не процесс. При этом там все — важные, с умными лицами, костюмчики Hugo Boss научились носить, галстуки стильные… Но они только вид делают, а реально ничем не занимаются.

В советское время, я знаю, первый секретарь в своей "Волге" все время возил резиновые сапоги в багажнике, потому что он ездил не по банкетам и приемам, а в такие местах, где в ботинках пройти было нельзя. А когда театр строили, он просто рядом с этим театром бытовку поставил и жил там. Он все время был среди простых людей. Вот и вся разница.

— Сейчас мы видим чудовищный отрыв власти от народа. Поэтому практически все простые люди не воспринимают власть своей.

— Так и есть. А посадки оппозиционных политиков и другие репрессии только еще больше отдаляют власть.

Поэтому 19 сентября в России будет не просто выбор депутатов, а выбор пути исторического развития. Сейчас у нас — снова такая же развилка как в 1917 и 1991 годах.

В одном случае свернули, на мой взгляд, верно, в другом — ошиблись. Бог Троицу любит. Сейчас мы должны сделать правильный исторический выбор на десятилетия, может быть, даже на века.