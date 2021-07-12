Казачество вольётся в государственные структуры

Юрий Чайка сообщил, что Владимир Путин поддержал создание казачьих подразделений в составе Росгвардии.

Мысль-идея

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка получил одобрение своей идеи главой государства и признался:

"Это — наша мысль, идея. Как мы её реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости её реализовывать".

Пока высокопоставленный чиновник будет думать о реализации, видимо, под его начинание выделят денежные средства, создадут рабочую группу или ещё какую-либо увесистую структуру. Дело ведь нешуточное.

Легитимизация нового вида силовиков, судя по схеме реализации идеи, которую озвучил Юрий Чайка, потребует комплексного подхода. Как кратко определил понятие "комплекс" почивший профессор кафедры общей психологии факультета психологии МГУ Валерий Петухов, это то, что человек не понимает. Тем не менее у полпреда президента России обратной дороги нет, глава государства одобрил, и казачество уже в предвкушении:

"Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии… Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков".

Юрий Чайка уже давно живёт своей завиральной идеей, но именно сейчас, когда цены в магазинах растут с интенсивностью обещаний властей о безбедной жизни, а граждане всё искреннее верят в результаты грядущих парламентских выборов в России, высокопоставленный чиновник сумел получить одобрение "наверху" и готов к великим трудам:

"Нам всем предстоит большая, серьёзная работа. Её важнейший приоритет — максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание казачьей молодёжи, привлечение казачьих молодёжных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодёжной политики".

Юрий Чайка

Сантиметры совести

Судя по трендам, которые задают инициативные депутаты Госдумы в свободное от солидарного голосования по определяющим законопроектам время, управляемая эволюция от нагайки до автомата Калашникова будет весьма востребована.

Лучше других вооружённые казаки смогут уже на новом уровне устанавливать порядки, о которых говорил депутат Госдумы Виталий Милонов, сетуя на граждан, которые в жару гуляют по Санкт-Петербургу в "неподобающей одежде":

"Человек, который не может надеть в жару хоть какую-то лёгкую одежду, настолько подвержен физиологии, что она опережает его культуру. В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге".

Виталий Милонов

При этом Милонов отказался конкретизировать свою версию дресс-кода:

"Совесть сантиметрами не измеришь, поэтому я не собираюсь готовить точный список неподобающей одежды. В европейских столицах никто не меряет длину брюк: просто все знают, что без брюк в ресторан не пустят".

Ну не пустят — и что? Это дело депутата федерального парламента или администратора кафе? Вопрос, разумеется, риторический, а в нынешних отечественных реалиях просто лишённый смысла. Хотя бы потому, что представители правящей политической элиты живут в иной системе координат, нежели остальные граждане страны, и для охраны незыблемости этих самых координат требуются всё новые и новые силовики.

Ягодицы судьбы

Пока Юрий Чайка добивался одобрения своей казачьей идеи президентом России, очередной победой над раскачивающими "лодку" и попирающими духовные ценности волюнтаристами закончилось заседание Ленинского районного суда Краснодара. Это важное событие не прошло мимо пользователей социальных сетей и вызвало бурные отклики.

Музыканта и блогера Владимира Егорова признали виновным в хулиганстве (пункт "Б" части 1 статьи 213 УК РФ). Суд приговорил Егорова к 2 годам условно и 3 годам испытательного срока. Прокурор требовал 3 года условно, но не учёл всей полноты гуманности отечественного правосудия.

Потерпевшими по этому делу признали ни много ни мало Кубанское казачье войско и администрацию Краснодарского края. Во время акции в поддержку Алексея Навального Владимир Егоров залез на конную статую казака, спустил штаны и показал собравшимся свои ягодицы.

Смекнув, что его либеральные ягодицы возбудят казачье начальство, Егоров спешно извинился перед казаками, отсидел 10 суток, но тем не менее схлопотал условный срок. Согласно обвинительному заключению, Егоров осознавал "общественную опасность и противоправность своих действий" и противопоставил себя действующей власти, возмущаясь действиями силовиков в отношении Навального.

И это понятно — казак же не ёж, которого не испугать голыми ягодицами. Видимо, ничего опаснее для казачества и администрации города сложно и вообразить:

"Своими преступными действиями Егоровым был причинён вред деловой репутации администрации Краснодарского края и Кубанского войскового казачьего общества".

Если противопоставление своих ягодиц государственным причинило ощутимый "вред деловой репутации", то, по идее, это заявление можно рассматривать как подкреплённый судебным решением каминг-аут администрации Краснодарского края и местного казачества.

Новые горизонты

На фоне противоречивого отношения к гражданам, которые называют себя казаками, а в народе "ряжеными", создание новой структуры в составе Росгвардии вряд ли добавит оптимизма россиянам. Традиции царской России бить соотечественников нагайками и рубить со всей дури противников режима, переданные казакам предками, никуда не исчезли и всячески подогреваются отечественной пропагандой.

В одном российском регионе теперь принято извиняться за вольнодумство перед его главой. Казаки же, вероятно, откроют новые горизонты, став задорными проводниками искромётных идей представителей правящей политической элиты. Но для этого, как верно предполагает Юрий Чайка, придётся проделать огромную работу, в частности:

принять федеральный закон об оскорблении чувств казака;

ввести в УК РФ поправки или статью, разрешающие казакам бить граждан нагайкой;

предать забвению неудобные страницы истории казачества, включая и сотрудничество с нацистами;

запустить заводы для массового производства медалей.

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