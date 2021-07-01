"Кандидаты" есть: почему не пополняется список недружественных государств

Судя по всему, в ближайшее время не стоит ожидать списка расширения недружественных государств. Россия не будет этим злоупотреблять, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Расширения списка не планируется

Напомним, 30 июня в ходе "Прямой линии" Владимиру Путину был задан вопрос о том, почему в список недружественных государств не включена Украина. В ответ президент заявил, что не считает украинский народ недружественным. "Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественное к нам", — добавил президент.

Напомним, список недружественных государств был утвержден в середине мая. В него включены два государства — США и Чешская республика. Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России.

По словам Дмитрия Пескова, "по списку все очевидно". "Это список тех государств, которые действительно переходят границу разумного в недружественности к РФ", — сказал пресс-секретарь главы государства в эфире Первого канала.

"Трудно поддается анализу"

Он прокомментировал также претензии чешских властей в адрес России в связи со взрывом на военных складах в Врбетице в 2014 году. Недавно стало известно, что Прага потребует от Москвы компенсацию за ущерб, причиненный этими взрывами — 25,5 миллиона евро.

"Вся эта история с Чехией трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла и очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики. Действительно объяснить это невозможно", — сказал Песков.

В начале июня глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что создание Россией списка недружественных стран противоречит Венской конвенции о дипотношениях. И призвал исключить из него Чехию.

"Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о возможности полной нормализации отношений. Стоит напомнить, что шаги, связанные с созданием списка "недружественных стран", мы считаем противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях", — сказал Кулганек.

А вообще, надо заметить, "кандидаты" на включение в список имеются. Например, Великобритания, Польша, прибалтийские государства, Швеция. Политику властей этих государств в отношении России едва ли можно назвать не то что дружественной, а хотя бы нейтральной. Впрочем, если исходить из сказанного Песковым, в список недружественных государств их включать пока не будет.