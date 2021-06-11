Медведев уверен в высоких оценках "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отчитался о деятельности партии за 5 лет и рассказал о её будущем.

Партийная мумия

Лидер правящей партии Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам отчитываться перед своими избирателями на регулярной основе и поделился перспективами "Единой России":

"Я могу точно сказать, наша партия никогда не закончит свою деятельность, как КПСС, именно потому, что мы отвечаем перед людьми. Напомню, что КПСС ни перед кем не отчитывалась, во всяком случае, в законодательном плане. И в выборах КПСС ни с кем не конкурировала, а мы каждый раз подтверждаем своё право на управление через выборные процедуры".

Действительно, конкурентов у КПСС не было. Видимо, именно это обстоятельство вдохновило правящую политическую элиту запустить маховик запретительной системы, которая, судя по трендам, скоро по умолчанию будет отсеивать всех несогласных с действиями властей.

У КПСС существовало ранжирование противников политики партии по степени опасности для существовавшего в те времена политического режима. Каждая эпоха того или иного генсека рождала свои наименования:

враг народа;

предатель Родины;

диссидент.

Нынешние времена несколько смягчили определения политических оппонентов правящей партии. Правда, существующие тренды, очень напоминающие советское прошлое, всячески намекают, что тоталитарная партийная мумия всё-таки возвращается:

контрреволюционер — экстремист;

английский шпион — иностранный агент;

либерал — буржуазный прихвостень.

Отечественное законодательство постепенно упрощает процедуру устранения политических оппонентов. Организациям попасть в запрещённые или, если более деликатно сформулировать, нежелательные стало проще, чем дождаться приговора "сталинской тройки". Поддержка же в публичном пространстве несогласных с властями политиков уже практически гарантирует отлучение гражданина от электорального процесса, закрывая ему возможность быть избранным.

Если преследуется цель сделать участие в оппозиционной деятельности опасным, то какой-то эффект будет, конечно, достигнут. Правда, итогом подобной активности станет уход оппозиции в подполье, которое властям будет весьма проблематично контролировать, в отличие от публичного пространства. Итоги революционной деятельности Владимира Ульянова-Ленина, видимо, пока не сильно изучены.

Профессиональные казаки

Дмитрий Медведев, говоря о перспективах партии "Единая Россия", заметил:

"Если наши подходы, программы, наша помощь и поддержка людям окажутся востребованными, если они будут получать высокие оценки избирателей, мы сможем продолжить ту работу, которую вели все эти пять лет".

Верно. Сделано было немало. Идеологическая накачка общества стала бить советские рекорды. Состояние экономики страны и уровень благосостояния граждан, не входящих в число представителей правящей политической элиты, теперь компенсируется толстым слоем агитпропа.

Играя на ментальных и исторически чувствительных точках, нетрудно подсадить людей на смысловую анестезию. Так, комиссия по научно-исследовательской работе Совета по делам казачества при президенте России приняла решение создать Ассоциацию университетов, которым будет поручено готовить профессиональных казаков.

Видимо, недостаточно казаков-любителей, которых граждане, не стесняясь, называют ряжеными, протестуя против девальвации дореволюционных традиций представителей этого сообщества. Теперь же аж три кубанских вуза возьмутся за системную подготовку казаков:

Кубанский государственный университет физкультуры;

Кубанский государственный аграрный университет;

Армавирский государственный педагогический университет.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пояснил, что университеты будут готовить кадры для казачьих обществ и обучать казаков для последующего прохождения ими государственной или муниципальной службы:

"Важной задачей ассоциации также станет изучение истории российского казачества и противодействие исторической фальсификации".

Одним словом, теперь любой дипломированный казак сможет лихо обращаться не только с чапельником, но и ответить на провокационный вопрос героя фильма "День выборов": "Простите, а Люба — это кто?" Возможно, развитие казачьей темы расширит производство значков и медалей, без которых и казак — не казак.

Тема же явной и мнимой фальсификации истории уже стала одной из национальных идей. Вероятно, за неимением других, направленных на реальное улучшение жизни граждан. Надо же чем-то занять людей, пока не наступила безоговорочная победа развитого импортозамещения.

Повод для оптимизма

Ширится и вовлечение молодёжи в агитпроповские перформансы, которые инициируются правящей политической элитой. Помимо движения "Юнармия", существуют и другие процедуры укрепления духовных скреп.

Так, активисты Российского движения школьников (РДШ) высадили в Сергиевом Посаде более 3 тысяч саженцев берёз в виде слова "Россия", практически повторив успех советского времени с подобной посадкой деревьев в форме надписей "Слава КПСС!" и "Ленин". Своей радостью поделилась исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва:

"Высадив берёзовую рощу здесь в виде надписи "Россия", мы расписались в том, что несём ответственность за нашу Родину, за экологию и за наше будущее! Мы верим, что эти школьники, которые сегодня своими руками сажали эти деревья, вернутся сюда спустя годы. А наша надпись будет видна пассажирам самолётов, космонавтам на станциях и всей галактике с каждым годом все лучше и лучше!"

Под впечатлением был и народный артист России Игорь Бутман:

"Это действительно замечательное событие! У всех улыбки на устах, у всех хорошее настроение. Что ещё нужно для хорошей жизни, когда есть настроение и оптимизм?"

Для хорошей жизни надо всё-таки хоть как-то питаться, иметь возможность в будущем состояться как профессионал и пользоваться всеми благами правового государства, определяя путь своей страны.

Посадить дерево — безусловно благое дело, вот только было бы неплохо ещё и объяснить молодым людям, что одними флешмобами и квазиисторическими карнавалами с переодеваниями не построить высокоразвитую страну, тем более, когда есть только одно правильное мнение, а остальные становятся по умолчанию "экстремистскими".

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