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Автор Антон Куликов

Коммунисты потребовали отставки Зюганова из-за кризиса в КПРФ

Политика » Партии » Коммунисты

Накануне XVIII съезда Компартии РФ 24 апреля 2021 года рядовые партийцы выпустили открытое "Обращение коммунистов к делегатам XVIII Съезда КПРФ и всем членам партии".

Коммунисты потребовали отставки Зюганова из-за кризиса в КПРФ

"Зюгановцы" предполагают, что вместо объективного анализа положения в партии отчётный доклад ЦК КПРФ, скорее всего, будет содержать "много трескотни насчёт кризиса капитализма и бесчинств власти, но минимум самокритики".

Вместе с тем, по их мнению, высшему партийному руководству, включая главу коммунистов Геннадия Зюганова, надлежит ответить товарищам по партии, почему внутрипартийные кризисы и расколы набирают силу накануне критически важных для КПРФ выборов в Госдуму-2021 в сентябре этого года. В своём обращении рядовые коммунисты заявляют о глубоком кризисе партии и призывают Зюганова уйти в отставку, если он не способен справиться с проблемами.

"Треск о пороках капитализма и власти — лишь камуфляж, чтобы скрыть глубокие трещины в здании самой партии. Мы убеждены, что КПРФ в глубоком кризисе. Мы теряем симпатии общества. Результаты на выборах каждый год падают. Прежде всего, из-за неспособности руководства партии делать выводы из редких успехов и частых поражений, осмысливать их, обсуждать, вырабатывать новую стратегию и тактику", — пишут составители обращения.

По их словам, региональное руководство КПРФ загнивает, а верх во внутрипартийной борьбе берут "соглашатели и откровенные карьеристы", которые "погрязли в финансовых злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти". Эти внутренние враги компартии, говорится в обращении, "окружают себя подхалимами и выталкивают из партии честных коммунистов". Более того, "первые секретари превратились в ханов, которые бесчинствуют безнаказанно. Для них Устав КПРФ — пустое место".

"Исчезает традиция коллективного руководства, коллективного обсуждения", а также ключевой элемент принципа демократического централизма — "гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов, учет этих взглядов партийными органами", жалуются коммунисты.

Более того, карьеристы-соглашатели, захватившие руководящие посты в партии, исключили из КПРФ многих идейных коммунистов, заменив их спонсорами-предпринимателями, а руководящая верхушка партии срослась с олигархами и "утрачивает классовый характер".

"Вместо авангардной партии трудящихся КПРФ превращается в парламентскую партию, где трудящихся представляют бизнесмены", — говорится в документе.

По мнению авторов обращения, КПРФ сегодня "подвержена тем же болезням, которые привели к гибели КПСС". Это выражается, прежде всего, в огромном отрыве партийных верхов от низов:

"Верха живут в своем очень комфортном мире с зарплатами в полмиллиона рублей в месяц, не интересуясь острейшими проблемами внизу".

Партийные верха не знают, что происходит внизу, да и не хотят знать, отмечают они. Из-за этого молодежь в партию не идет, "а если и приходит, то скоро или уходит в разочаровании, или её выталкивают, как только она попробует предложить что-то своё", подчеркивают коммунисты. В КПРФ, по их словам, воцарился принцип "я начальник, ты дурак".

На XI пленуме ЦК КПРФ в октябре 2020 года Зюганов распорядился удвоить партактив к предстоящим выборам-2021.

"Как вы собираетесь перед выборами в два раза увеличить численность партии, когда от вас люди уходят целыми парторганизациями?" — задаются вопросом рядовые партийцы.

Открытыми остаются также вопросы, сможет ли Компартия справиться с проблемами и сохранит ли на этом фоне свой пост Зюганов — её бессменный лидер с 1993 года. "По Уставу КПРФ основу партии составляют не руководители партии, а первичные отделения. И если Зюганов не способен справиться с нарастающими проблемами, то пусть уходит. Свято место пусто не бывает…" — предостерегают составители документа.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Анатолий Баранов
Темы кпрф геннадий зюганов
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