Социологи: страну "мучают" бедность и коррупция

Социологи провели опрос на предмет того, что россияне считают главными проблемами страны. Ожидаемо в этот список попали рост цен, бедность, коррупция и безработица.

Согласно опросу признанного иноагентом "Левады-центра", сограждане называют самыми сложными моментами жизни в современном российском обществе вышеперечисленные факторы.

Социолог "Левады-центра" Денис Волков рассказал "Эху Москвы", что несмотря на то, что обеспокоенность ростом цен за последние пять лет снизилась, этот вопрос остаётся на повестке дня уже многие годы.

По его словам, "этот вопрос мы задаём на протяжении 25 лет — вопрос о том, какие проблемы, по мнению респондентов, их больше всего волнуют".

Динамика многие годы выглядит так:

рост цен,

бедность,

коррупция,

рост безработицы

резкое расслоение на богатых и бедных.

К слову, отдельным пунктом идёт недоступность многих видов медицинского обслуживания.

Волков подчеркнул, что рост цен вообще является универсальной проблемой, поскольку люди. живущие за пределами крупных городов получают очень мало. А коррупция и взяточничество беспокоят больше жителей крупных городов и тех, "кто помоложе", добавил он.

Так, рост цен признали проблемой 58% опрошенных. Второй по важности проблемой в стране, по мнению граждан, являются бедность и обнищание населения (40% в 2021 году). 36% обозначили проблемой безработицу, а 26% участников исследования назвали таковой социальное неравенство.

Для 23% в 2021 году болезненной стала недоступность многих видов медицинского обслуживания. Тем не менее в последние пять лет количество обеспокоенных ростом цен снижалось, также снижалась обеспокоенность бедностью и ощущением того, что страна находится в экономическом кризисе.

Особенно ясно это стало ощущаться в конце 2014 года. Что касается обеспокоенности коррупцией, то за последние пять лет виден сильный рост.

В своё время после присоединения Крыма было хорошее отношение и к чиновничеству, но этот эффект исчерпал себя.

Вопросы качества медицинских услуг и расслоения общества являются хроническими проблемами, "о которых говорит всё старшее поколение". Также в фокусе внимания оказалась экология, но экономические социальные проблемы ещё очень долго будут для россиян на первом месте, заключил эксперт.

Стоит отметить, что, по данным телеграм-канала "Банкста", Россия в восемь раз обогнала Евросоюз по темпам роста цен на продукты. Продовольственная инфляция в России достигла 8,2% в годовом выражении, в то время как в странах ЕС — 1,1%. Так что вопрос для россиян действительно не праздный.