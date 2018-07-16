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Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа

Политика

Российские либералы назвали встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пиар-шоу, а также "прокляли" американского лидера.

Российская либеральная оппозиция прокляла

По словам Григория Явлинского, даже соратники Трампа по партии сравнили российский истеблишмент с мафией. Со своей стороны, глава ПАРНАСа Михаил Касьянов высказал мнение о том, что Трампу эта встреча нужна исключительно для внутриполитических целей.

У Явлинского прозвучала фраза, что лидеры РФ и США — это "политические слепцы, ведущие свои страны, а с ними и мир в никуда". Основатель "Яблока" заметил, что "отношения между странами находятся на низшей точке", но при этом саммит в Хельсинки не подготовлен. Встреча ничего не принесет, поскольку нет ни проработанных инициатив, ни новых сценариев развития отношений, а "партнеры" слишком циничные в отношении друг друга.

Для самого Трампа встреча в Хельсинки — это "растягивание впечатления о его значительности, созданного, по его собственному мнению, сингапурским мероприятием с Ким Чен Ыном". "Формат внешнеполитической деятельности Трампа вытекает из его очень небольшого политического опыта и ограниченности кругозора: послать подальше всех традиционных союзников США, но зато повстречаться с главными изгоями мировой политики", — считает оппозиционер.

"Такое теперь внешнеполитическое позиционирование у российской власти — обеспечивать пиар американскому президенту. Российскому же президенту уже не перед кем пиариться. Тем более, что долгосрочный курс Путина на гонку вооружений ни у кого сомнений не вызывает. Диалог о разрядке и сокращении ядерных арсеналов между Россией и США вообще отсутствует", — отметил Явлинский.

Даже если по результатам встречи в Хельсинки и будут сделаны какие-то заявления, надежды на то, что они воплотятся во что-то реальное, нет, убежден он. И даже если Трамп скажет, что "Крым наш", ничего, кроме шума, это не вызовет, подчеркнул основатель "Яблока": "Американские санкции в отношении России закреплены законом США. Это сделано специально для того, чтобы американский президент не мог их отменить".

Явлинский уверен, что России нужно не встречаться для пиара, а в корне менять внешнеполитический курс и предпринимать ряд очевидных первоочередных действий — в частности, немедленно прекратить войну в Донбассе, "признать незаконность отторжения Крыма и инициировать международную конференцию по статусу полуострова, вывести войска из Сирии, прекратить прикрывать преступления Асада — и делать это надо вовсе не для Трампа, а для нашей страны, во имя ее будущего".

Касьянов также обратил внимание на тот факт, что в принятом НАТО коммюнике "путинский режим назван угрозой мировой стабильности": "Есть там и Крым, и Донбасс, и Сирия, и вмешательство в выборы, и отравление в Англии, и регулярное нарушение границ альянса российскими самолетами".

Поскольку Россия находится под санкциями США, представляется, что Трамп предложит Путину какие-то привилегии за его действия на мировой арене, полагает Касьянов. По словам Михаила Ходорковского, "прогнозировать результат встречи двух из трех самых непрогнозируемых руководителей стран мира" — третий руководит КНДР — занятие неблагодарное.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин все-таки не считает эту встречу настолько бессмысленной. "Россия очень активно маневрирует во внешней политике — поддерживает режим Асада вместе с Ираном, при этом демонстративно спокойно реагирует, когда Израиль бьет по иранским целям. Действия РФ в Сирии вызывают неприятие Саудовской Аравии и Турции, однако с этими странами Кремль также старается выстраивать хорошие отношения". Поскольку Трамп довольно далеко готов зайти в отношениях с Россией, можно ждать какого-то разговора, но не более того.

Но российские либералы были бы не оными, если бы не выступили с предложениями. К примеру, Трампу с коллегой предлагается обсудить ситуацию с политзаключенными в РФ. Тот же зампред "Открытой России" Владимир Кара-Мурза призвал Трампа быть максимально жестким с российским визави. По его словам, "для бывшего сотрудника КГБ компромисс от собеседника рассматривается как признак слабости".

Кара-Мурза в кулуарах заседания Совета ООН по правам человека пояснил, что американскому лидеру стоило бы использовать встречу с Путиным для обсуждения темы политических заключенных в России.

Он также напомнил, что Путину всякий раз удавалось очаровывать руководителей США, но в итоге все они закончили свое президентство с совсем другим отношением к Путину. Таким образом, и речи не может идти о сближении интересов между американской демократией и коррумпированным авторитарным режимом, подытожил Кара-Мурза.

В то же время координатор фонда "Свободной России" в США Дмитрий Валуев также пояснил, что "путинский режим не является дружественным для Америки и не может быть ее союзником ни в каких вопросах".

"Диалог с авторитарным режимом должен быть ограниченным. Говорить можно о расширении кадрового состава посольства, новых бизнес-соглашениях, также можно обсудить ситуацию на юго-востоке Украины и в других регионах мира, где Путин поддерживает гибридные режимы", — высказал свое мнение основатель Славянского общественного конгресса США Виталий Атаев-Трошин.

"При этом Трамп тему прав человека для себя приоритетной не считает, за что и подвергается критике американских правозащитников. Для него Америка — это компания, которой все должны платить, и если у нее убытки, то надо разобраться, кто виноват. Вообще, избирателей Трампа интересуют проблемы Америки, а не права человека. Вот исходя из этой логики он и будет действовать на переговорах с Путиным", — отметил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

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Сирия, Украина и Крым: что могут обсудить Путин и Трамп
Темы Крым Сирия Парнас Яблоко Украина либералы Хельсинки Дональд Трамп Дмитрий Валуев Владимир Путин Михаил Касьянов Алексей Макаркин Григорий Явлинский Владимир Кара-Мурза Виталий Атаев-Трошин несистемная оппозиция встреча Путина и Трампа
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