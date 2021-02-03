Демарш западных дипломатов в суде по делу Навального сыграл решающую роль в том, что ему заменили условный срок на реальный, считает политолог Александр Ведруссов.
Симоновский суд Москвы во вторник отменил условное осуждение Алексея Навального по делу "Ив Роше" и назначил ему, с учетом десяти месяцев проведенных под домашним арестом во время следствия по делу, 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.
Иск подало руководство Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве №15. Оно утверждает, что в течение 2020 года Навальный "без уважительной причины", как минимум, семь раз не пришел отмечаться в инспекцию в назначенные дни, то есть, скрылся от контроля. При этом, на лечении в клинике он был лишь с 21 августа по 23 сентября, а остальное время "свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом".
Суд установил, что Навальный о выписке из "Шарите" и своем проживании в отеле уведомил УФСИН по Москве №15 только спустя два месяца. Суд посчитал, что этим он нарушил свои обязательства условно осужденного и по закону условный сок должен быть заменён на реальный.
Доводы адвокатов Навального, связанные с решением ЕСПЧ в Страсбурге по делу "Ив Роше", суд не принял во внимание, так как там не было вынесено решение о незаконности приговора и президиум Верховного суда РФ не счел его подлежащим отмене.
Напомним, что в 2017 году ЕСПЧ признал преследование Алексея Навального и его брата незаконным и постановил, что Россия нарушила в отношении них статью Европейской конвенции о праве на справедливый суд. Россия выплатила братьям компенсацию 80 тысяч евро, но приговор не был отменён.
Компания "Ив Роше" отказалась комментировать итоги Симоновского суда. В рамках дела "Ив Роше" братья Навальные обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн рублей.
В суд пришли дипломаты примерно из двадцати европейских государств. В Кремле и МИДе назвали это вмешательством во внутренние дела России.
В комментарии для "Правды.Ру директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов, выделил две составляющее дела Навального: внутреннюю и внешнюю.
По его словам, западное вмешательство выглядит "неприличным", но сигнал в виде демарша дипломатов понятен, также как и ответ на него: на уступки Москва не идет, под давлением Запада не прогибается, шантаж и санкции не работают.
Эксперт напомнил, что события происходят накануне возможного саммита глав государств членов Совбеза ООН, где будут обсуждаться значимые вопросы в реалиях изменяющегося мира, поэтому логика властей по делу Навального просматривается и "отчасти оправдана": посылаются максимально жёсткие сигналы о том, что Россия не слабая страна.
Во внутренней составляющей Александр Ведруссов отметил "деструктив с точки зрения посылаемых в общество сигналов". Власти в очередной раз продемонстрировали, "что у нас закон, что дышло — решения по политическим оппонентам власти продиктованы политической целесообразностью, какой её видит сама власть", отметил политолог.
Он напомнил, что вопреки закону в течение долгого времени ФСИН не вносил в суд иск о замене условного срока на реальный за нарушение режима Навальным, потому что "такова была политическая целесообразность". Но когда возникла другая политическая целесообразность — условный срок заменили на реальный, сказал Александр Ведруссов.
По мнению политолога, это говорит о том, что и "дальше регулятором всего и вся будет не закон, а политическая целесообразность, которая постоянно меняется, не является институтом, а прихотью одного лица или группы лиц".
Александр Ведруссов полагает, что это очень плохо для страны, так как в бесправном обществе "открывается широчайший простор для самого разного рода злоупотреблений: внутриэлитарных разборок, притеснения граждан, особенно активных".
"Демонстративный поход двух десятков сотрудников посольств разных стран явно не сыграл на пользу итогового решения. Если и были какие-то сомнения, когда это решение принималось, а мы понимаем, что это решение не судом принималось, а исполнительной властью, то наглое бесцеремонное давление Запада точно сыграло в пользу решения о замене условного срока реальным", — сказал политолог.
Как сказала ранее "Правде.Ру" доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар, защита Навального допустила просчёты, так как не учла тот момент, что к делу её подзащитного нельзя относится с точки зрения общих принципов юриспруденции.
Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Блогер якобы был отравлен в России веществом группы "Новичок", по его утверждениям с распоряжения Владимира Путина, после чего с его же распоряжения был отправлен на лечение в Германию. Навальный в январе вернулся в Россию, где был задержан, с осуждением этого в разных городах страны состоялись протесты.
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Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.