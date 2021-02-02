Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Подсудимый выбрал оригинальный способ защиты. Но постоянные пререкания с судьёй и прокурором и бесконечные политические заявления, уводящие от сути, способны произвести впечатление лишь на молодёжь. А в целом Алексей Навальный не тянет на революционера и вожака, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

"Испуганный, нервный человек, который говорит не по сути, а подменяет понятия… Мы не видим лидера, какого-то вожака, а человека, который, как уж на сковородке, пытается выкрутиться", — оценил юрист поведение Навального в суде.

Адвокат отметил, что вместо конкретных тезисов Навальный прибегал к декларативным заявлениям, а в целом его поведение в ходе судебного заседания можно охарактеризовать как истерическое.

В суде по делу Навального сегодня присутствуют западные дипломаты. МИД Австрии объяснил причину такого интереса.