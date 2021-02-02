Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Шведского дипломата уличили в участии в акциях протеста в России
Россия возобновит международное авиасообщение ещё из двух регионов
На Манежной площади в Москве начались задержания
США призвали освободить Навального
Меркель оценила данные по российской вакцине от коронавируса
В Санкт-Петербурге перекрывают Дворцовую площадь
Полицейские усиливают оцепление Мосгорсуда
Криптовалюта Ethereum теряет в стоимости
Госдеп США признал события в Мьянме госпереворотом

Глава Крыма назвал Навального провокатором и жуликом

Общество

Решение о замене условного срока на реальный в отношении Алексея Навального является правильным и справедливым.

Так приговор суда прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, блогер даже не скрывает, что действует в связки с западными кураторами.

"По поводу приговора так называемому блогеру. Это справедливое и обоснованное решение: закон один для всех. Тот факт, что в суд приехало такое количество западных дипломатов, ясно показывает, в чьих интересах действовал осужденный жулик.

Они даже не пытаются скрывать, кто именно оказывает поддержку этому персонажу и откуда исходят попытки раскачать ситуацию в России. Уверен, что эти попытки обречены на провал", — пояснил чиновник.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Шведского дипломата уличили в участии в акциях протеста в России
Россия возобновит международное авиасообщение ещё из двух регионов
Навального привезли из суда в изолятор
На Манежной площади в Москве начались задержания
США призвали освободить Навального
Меркель оценила данные по российской вакцине от коронавируса
Жириновский оценил приговор Навальному
В Санкт-Петербурге перекрывают Дворцовую площадь
Игорь Коротченко: модель будущего ужасна
Полицейские усиливают оцепление Мосгорсуда
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Общество
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников