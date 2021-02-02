Решение о замене условного срока на реальный в отношении Алексея Навального является правильным и справедливым.

Так приговор суда прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, блогер даже не скрывает, что действует в связки с западными кураторами.

"По поводу приговора так называемому блогеру. Это справедливое и обоснованное решение: закон один для всех. Тот факт, что в суд приехало такое количество западных дипломатов, ясно показывает, в чьих интересах действовал осужденный жулик.

Они даже не пытаются скрывать, кто именно оказывает поддержку этому персонажу и откуда исходят попытки раскачать ситуацию в России. Уверен, что эти попытки обречены на провал", — пояснил чиновник.