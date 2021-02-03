Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального

Дело Алексея Навального нельзя рассматривать с точки зрения общих принципов юриспруденции, считает адвокат Людмила Айвар. Защита блогера должна была это учесть.

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Навальный поедет в колонию

Симоновский суд Москвы во вторник отменил условное осуждение Алексея Навального по делу "Ив Роше" и назначил ему реальный срок 3,5 года колонии общего режима. Судья Наталья Репникова зачла в срок Навального десять месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия по делу "Ив Роше" и отправила блогера в колонию на 2 года и 8 месяцев.

Иск подало руководство № 15 Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве. Оно утверждало, что в течение 2020 года Навальный, как минимум, семь раз "без уважительной причины" не пришел отмечаться в инспекцию в назначенные дни, то есть, скрылся от контроля. При этом, на лечении в клинике он был лишь с 21 августа по 23 сентября, а остальное время, по данным СМИ и соцсетей, "свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом".

Суд счёл, что инспекция допустила халатность и вынес соответствующее определение — "обратить внимание начальника УФСИН России на нарушения", допущенные при контроле за исполнением приговора Навальному.

Однако суд не снял вины и с обвиняемого, так как он сообщил ФСИН о выписке из "Шарите" и своем проживании в отеле только спустя два месяца. Суд посчитал, что этим он нарушил свои обязательства условно осужденного.

Доводы адвокатов Навального, связанные с решением ЕСПЧ в Страсбурге, суд не принял во внимание, так как там не было вынесено решение о незаконности приговора и президиум Верховного суда не счел его подлежащим отмене.

Напомним, что в 2017 году ЕСПЧ признал преследование Алексея Навального и его брата по делу "Ив Роше" незаконным и постановил, что Россия нарушила в отношении них статью Европейской конвенции о праве на справедливый суд.

РФ выплатила братьям компенсацию 80 тысяч евро, но приговор не был отменён.

Формально Навальный нарушил закон

Как сказала "Правде.Ру" доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, Людмила Айвар, не персонифицируя ситуацию, у человека, имеющего условный срок, есть обязанность 2 раза в месяц приходить в инспекцию и отмечаться.

Если человек по каким-то уважительным причинам не является, тогда он или его родственники, адвокаты, должны уведомить инспекцию о том, что с ним произошло, почему он не является и где он находится. А если сведения не поступают, то инспекция должна связаться с родственниками и проверить, не случилось ли чего с ним.

ФСИН справедлива не ко всем

Что касается дела конкретно Навального, то эксперт читала комментарии адвокатов, которые говорят, что у них есть документы подтверждающие, что он находился на лечении. Если есть такие документы, то они должны быть учтены судом. Но если он не лечился, а гулял, то это всё проверяется и не может служить оправданием.

Людмила Айвар отметила, что к определенному количеству условно осуждённых отношение УФСИН поверхностное.

"Чтобы не бегать и не заменять им наказания по каким-то не особо тяжким преступлениям, инспекция закрывает глаза: явился и явился, слава Богу, нарушил — протокол выписали, и не выходят с заменой", — сказала адвокат.

Промахи защиты Навального

По её мнению, адвокаты не учли, что Навальный — это не обычный "персонаж".

"Но персонально к этому персонажу, наверное, всё не так просто и всё не так с точки зрения права до последней запятой, в том числе, в том, что составляла инспекция. Но при прочих равных условиях у него условный срок закончился. Я так поняла, что ни он, ни его адвокаты просто не ожидали, что может быть такое решение", — добавила Людмила Айвар.

Это следствие российской безалаберности, считает Людмила Айвар. Она отметила, что в Америке за неявку в контролирующие органы по условному наказанию можно "получить 33 пожизненных заключения, и будешь сидеть в следующей жизни". А в России, например, адвокат по делу Ефремова Пашаев, не имел права фальсифицировать доказательства под угрозой уголовной ответственности, но он это сделал.

"Господин Пашаев со своими лжесвидетелями в Америке бы уже сидел, а у нас он всего лишь лишился адвокатского статуса", — сказала Людмила Айвар.

"С точки зрения общих принципов юриспруденции дело Навального нельзя рассматривать. Потому что любое громкое дело, к которому привлечено такое массовое внимание. Во всяком случае, не помню, чтобы и митинги были, и санкционка, и так далее, оно все-таки отличается от обычных рядовых дел, и к ним совершенно иное отношение", — сделала вывод Людмила Айвар.

Последствия

Компания "Ив Роше" отказалась комментировать итоги суда. В рамках дела "Ив Роше" Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн рублей.

Возможно, что срок пребывания Навального в колонии увеличится за счет новых уголовных дел: Следственный комитет (СК) возбудил против оппозиционера и "иных лиц" дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По утверждению СК, Навальный вместе с "иными лицами" потратил более 356 млн руб. из пожертвований для фондов на личные цели.

В 2019 году российские суды заменили условные сроки на реальные 15 тыс. человек, в 2020 году — 11 тыс.

В суд пришли дипломаты примерно из двадцати европейских государств. В Кремле и МИДе назвали это вмешательством во внутренние дела России.

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