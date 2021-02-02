Шведского дипломата уличили в участии в акциях протеста в России

МИД РФ передал Швеции, председательствующей в ОБСЕ, подборку материалов, иллюстрирующих действия силовиков на акциях протеста в странах Евросоюза.

Дипломаты должны обращать внимание на то, что происходит в стране их пребывания, но не должны принимать участия в происходящих событиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это обязанность дипломатов — следить, что происходит, но не участвовать в митингах. А, кстати, шведский дипломат участвовал в митингах, он там присутствовал", — рассказала она в эфире телеканала "Дождь".

Во вторник, 2 февраля, состоялась встреча глав МИД России и Швеции Сергея Лаврова и Анн Линде. Помимо ситуации с дипломатом шведского королевства, упомянутой Марией Захаровой, стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и работу в рамках ОБСЕ. Была затронута и ситуация вокруг Алексея Навального, которому суд сегодня заменил условный реальным из-за многочисленных нарушений режима отбывания условного срока.