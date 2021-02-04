Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Игорь Шатров

Василий Колташов: Навальный и либеральная оппозиция — самые правые неолибералы-западники

Политика

Что представляют собой западные и постсоветские левые движения? Почему многие из них мутировали в либерализм? Каковы результаты их деятельности в случае прихода к власти видно на примере Франции. Такая же программа успешно реализуется сейчас на Украине. Она привела к ухудшению положения во всех сферах и разорению основной массы населения. Чего добивается Навальный и вся российская либеральная оппозиция в целом? Обо всем этом и многом другом рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Читайте начало интервью:

Левые на Востоке Европы — новые, на Западе — мумифицированные

Неолибералы делятся на сравнительно честных и нечестных

— Василий, приведите конкретные примеры мутации левого движения в неолиберализм. Каковы результаты их деятельности? Кто выражает такие взгляды в России?

— Такими социал-демократами, условно "левыми", стали французские социалисты. Франсуа Олланд избирался президентом на волне таких обещаний, и соответственно, настроений и ожиданий, что не будет дальнейших неолиберальных реформ.

Но он все это сделал, причем под шумок, под шумок провел такую провокационную вещь как брак для сексуальных меньшинств, против чего вся Франция восставала.

В целом он реализовал правую неолиберальную программу, которая противоречит интересам широких слоев населения. Она является на сегодня самой правой.

Куда ведёт Навальный и другие либералы

Если сравнивать с Россией, то Алексей Навальный и вся либеральная оппозиция являются очень-очень правыми, самыми правыми неолибералами-западниками.

Фактически они говорят, что государство должно быть слабым и очень слабым, регулирования не надо, крупных компаний российских не надо, всю социальную политику они будут проводить по рецептам МВФ.

Пожалуйста, Украина — пример, там все это уже сделано и делается дальше. Это означает ухудшение положения во всех сферах, разорение основной массы населения и все прочие "прелести" неолиберальной "свободы".

— А чем отличается левое движение на Востоке Европы от так хорошо вами описанного левого движения на Западе?

— Ну, во-первых, особенно в постсоветских республиках, оно отличается тем, что у него не было и нет той массовой базы, которая была даже у западного антиглобализма.

— Но ведь в каждой республике была Коммунистическая партия.

— В начале доклада я привожу цитату Троцкого из "Истории великой русской революции", партию эсеров, у которой численность была миллион человек в 17-м году, он назвал огромным нулем. Вот таким же огромным, даже ещё более огромным, нулем была КПСС. В ней состояло 19 миллионов членов, но это был огромный ноль.

Если от этого что-то и осталось в виде постсоветских компартий в бывших советских республиках — белорусская компартия, казахстанская, которая разделялась, КПРФ, естественно, и все остальные, — то это прямой продукт, прямое следствие. Но как видим их роль и влияние совсем невелико.

В отличие от западных левых у них не было организованных профсоюзов и массы рабочих, которые бы боролись за свои интересы, имели традицию отстаивания своих экономических интересов и на этой основе взаимодействовали с левыми.

— Поскольку советские профсоюзы не были самостоятельными структурами, их учитывать нельзя?

— Они не были настоящими профсоюзами, потому что профсоюз рождается в конфликте с работодателем. Он не обязательно живет дальше в конфликте.

Договариваются обычно очень быстро и легко, часто очень надолго, но рождаются они именно так. Поэтому родившись именно так, профсоюз отстаивает экономические интересы работников.

— Да, они могли бы потом как раз помочь трансформироваться коммунистическим партиям.

— Профсоюзы, которые были в СССР, не удержались в 90-е годы, потому что сменилась структура общества. Потом произошел процесс фирмообразования куда влилось огромное количество людей с высшим и средним образованием, они пошли работать в офисы.

Про них спели песню, что им повезло. Им, действительно, в каком-то смысле повезло. На Западе ранее был тот же самый процесс, только несколько особенным образом он шел.

Импортный рабочий класс

При этом они оставили целые ниши в экономике, которые были заняты иностранными рабочими. Это — именно классическая ниша рабочего класса.

Но как представляет себе мир рабочий мигрант? Он, конечно, тоже хочет попасть в офис, пусть и не сразу, или хотя бы его дети могут попасть в офис. Он понимает, что это возможно, он понимает, что можно остаться в России, может, и гражданство получить, купить квартиру. Тогда дети выучатся, дочь, сын пойдут работать в офис и сделают карьеру в фирме.

Это — принципиальное отличие нынешнего рабочего класса от того, который существовал в начале ХХ века, который был буквально заперт сам в себе, потому что вырваться из этого цеха было практически невозможно. Только единицы могли куда-то пройти, пробиться.

Поэтому тогда и существовало такое мощное классовое восприятие. Эти люди понимали, что класс — против класса, это — правильная форма, у нас есть наша партия, наши интересы, и мы должны бороться за них.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы левые история либералы рабочий класс неолиберализм франсуа олланд василий колташов алексей навальный
Новости
Супруги из США продали персональные данные на 4.27 биткоина
В Петербурге общественники навестили арестованных за участие в акциях
США намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции
Илон Маск поднял курс криптовалюты Dogecoin до $0,08
Адвокат: Навального не смогут лишить свободы за клевету на ветерана
Собянин спрогнозировал снятие основных ограничений в Москве
Жалобу Навального по его "отравлению" принял к рассмотрению ЕСПЧ
PayPal планирует принимать криптовалюту в качестве платёжного средства
Погибших в Красноярске пожарных наградили орденами Мужества посмертно
"Такого раньше не было": Абхазию удивил мощный поток туристов
Последние материалы
Супруги из США продали персональные данные на 4.27 биткоина
В Петербурге общественники навестили арестованных за участие в акциях
Подростковый бунт и митинги: как родителям защитить детей
США намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции
Василий Колташов: Навальный и либеральная оппозиция — самые правые неолибералы-западники
Илон Маск поднял курс криптовалюты Dogecoin до $0,08
Адвокат: Навального не смогут лишить свободы за клевету на ветерана
Протесты будут и дальше - обкатанный сценарий далёк от финала
Собянин спрогнозировал снятие основных ограничений в Москве
Что показала проверка в Сахарове
Популярное
Мир. Новости мира
Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Новости медицины
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Суды
Политолог: дело Навального показало, что в России правит не закон
Мир. Новости мира
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Наталия Красовская Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием Наталия Красовская Василий Амирджанов Приговор Навальному может больно ударить по России Василий Амирджанов Любовь Степушова Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Политика. Новости и аналитика
Москва обдирает регионы — людям надоело терпеть
Пора ли России рисовать новые границы
Мир. Новости мира
Пора ли России рисовать новые границы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников