Неолибералы делятся на сравнительно честных и нечестных

История разных стран во многом схожа. По мере глобализации схожесть только усилилась. Неолиберальные процессы прошли в Западной Европе и США раньше, чем у нас. К чему они привели? Почему нам важно изучать эти процессы? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Шатрова ответил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Читайте начало интервью: Левые на Востоке Европы — новые, на Западе — мумифицированные

— Василий, почему, для того чтобы разобраться в ситуации в России, надо смотреть на то, как это происходит у других?

— Потому что процесс-то единый. Только в разных странах он происходит в разное время. Мы можем учиться на чужих ошибках.

— То есть эти процессы происходят по всей Европе и Северной Америке?

— Совершенно верно. Некоторые процессы, которые у нас происходят, происходили и далеко-далеко от нас — в Соединенных Штатах и Западной Европе, но гораздо раньше и в несколько иной ситуации.

Поворот к государственному регулированию, к социальному государству там произошел при активнейшем участии одной части левых и при странном, непонимающем сопротивлении другой части левых.

Странные непонимающие — это, прежде всего, американские коммунисты, которые в 30-е годы не поддерживали политику таких реформ Франклина Рузвельта. Тем самым они как бы оторвались от процесса, выпали из реформистской тенденции, что облегчило их дальнейший разгром в Соединенных Штатах.

Тогда они в этот процесс не встроились. В результате они встали на более радикальный путь, но более радикальных действий не хотели сами американские рабочие, само американское общество, поэтому они оказались под ударом. Последствия этого в Соединенных же Штатах есть до сих пор.

— В итоге они там маргинализировались фактически.

— Да. Они во многом маргинализировались или просто были заперты в таком своеобразном гетто — выпали из мейнстрима. Хотя влияние американских коммунистов на Голливуд, например, раньше было огромным. Но они были оттуда и из всех остальных значимых мест вычищены просто физически. Своего влияния они так и не восстановили.

— Но в Европе все-таки было по-другому?

— А в Европе, конечно, произошла другая революция. В Европе коммунисты, социалисты и социал-демократы встроились в процесс реформ в зависимости от степени радикальности. Потом в ходе этого процесса они стали еврокоммунистами.

Мы с советских времен запомнили странное выражение "еврокоммунизм", это — такое реформистское поведение членов компартий, которые оказались фактически левыми социал-демократами, когда социал-демократы сдвинулись вправо.

Победа неолиберализма в Европе

Дальше — в 70-е годы — на Запад пришел неолиберализм во всей красе, стал господствующим, а они к этому не были готовы. Самое важное сражение они дали во Франции, когда был так называемый "левый эксперимент" правительства Франсуа Миттерана.

Он закончился провалом, потому что капитал переиграл левое реформистское правительство со всеми его замашками управлять экономическими процессами, финансовой системой, командовать ценами и так далее.

Капитал просто начал уходить и Франция не справлялась с экономическим кризисом. Дальше власти пришли к выводу, что надо отступать, и началось отступление — такое смещение вправо.

Это имело огромное значение для всех левых. Оно показало, что в эпоху начинавшейся тогда глобализации в отдельно взятой стране нельзя не только социализм построить, но и нельзя удержать эффективное, сильное социал-демократическое государство.

— Но ведь мы же видим, что социал-демократические партии в огромном количестве европейских стран периодически приходят к власти. По большому счету, вообще вся Европа в целом и среднем — социал-демократическая.

— Думаю, что они просто мутировали и теперь стали обычными неолибералами. В Греции, где я пять с половиной лет изучал европейскую политику, экономическую систему и кризис, я стал разделять неолибералов на честных и нечестных.

Мутации левых в нечестных либералов

Честные неолибералы, глядя в глаза избирателям, говорят: "Ребята, сейчас будем делать вам плохо, держитесь. Будут вот такие, такие и такие реформы, очень жесткие, непопулярные, неприятные, но мы их сделаем, потому что надо".

А социал-демократы говорят: "Нет, мы ничего этого делать не будем. Мы будем защищать основы нашей социальной системы, права человека, экономическую безопасность, рабочие места, трудовые права. Мы все защитим. Ребята, голосуйте за нас".

Люди за них голосуют, но они делают все то, что обещали честные неолибералы.

То есть — разница между ними состоит только в том, что одни говорят прямо, а другие врут, причем напропалую. Вот в этом, собственно говоря, и все отличия.