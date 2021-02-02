Провал назначенцев губит Россию

Молодые назначенцы Кремля на высокие посты показали свою полную неэффективность. Понятно, что руководитель без опыта и знаний специфики отрасли и региона, авторитета и прочих заслуг и способностей вряд ли может сделать лучше, а вот хуже обязательно сделает. Как ухудшение жизни скажется на выборах в Госдуму? Кого может поддержать Навальный? К чему это приведёт? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил политтехнолог, президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов.

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Навальный пошёл ва-банк

Андрей Миронов: Транзит власти произойдет в течение года

Кремлёвские методисты проигрывают Навальному

— Андрей Николаевич, вы считаете, что если Алексей Навальный на предстоящих выборах поддержит отдельных коммунистов, то в целом фракция КПРФ может стать доминирующей в новой Госдуме. Но есть такое мнение, что в 1996 году в реальности Зюганов победил на президентских выборах, но не стал добиваться признания этого.

Вообще КПРФ — это сложная партия. Коммунисты вроде как всегда выступают за народ, социальную справедливость, но потом все время голосуют в поддержку линии главной партии и правительства. Всегда это было, во всех Думах, когда "Единой России" еще не было, а теперь по факту ее поддерживают. Что толку, если вместо послушной ЕР, будет еще более ручная КПРФ?

— Вы абсолютно правы при одном условии, что всё это было до определенного момента — именно до предстоящих в этом году выборов. Ведь теперь будет 225 одномандатных округов, поэтому все будет намного интересней и неожиданней.

Дело в том, что может сложиться ситуация, когда от партии КПРФ пойдут просто люди, которых не знает ни Зюганов, никто, но которые будут ярыми противниками "Единой России".

И если навальновцы окажут им поддержку, то в Государственной Думе появится несколько бондаренок, рашкиных и так далее. Плюс, Геннадий Андреевич — уже в серьезном возрасте. Я думаю, в ближайшее время там произойдет смена лидера. А при условии большого количества депутатов во фракции КПРФ, тем более независимых, это — более чем возможно.

Я акцентирую внимание на КПРФ, совсем не потому, что я — приверженец этой партии, я как раз — ее противник. Но дело в том, что очень много региональных законодательных собраний уже занято членами КПРФ. Если их количество увеличится, то это будет еще одна большая проблема для администрации президента, особенно для Сергея Кириенко.

— Коммунист Сергей Левченко был губернатором, но его убрали. К нему была масса претензий, но далеко не всегда они были обоснованы и справедливы. Он был чуть ли не единственный губернатор-коммунист, а если их будет много, то уже гораздо сложнее будет как-то их подставлять и подвигать. Как вы думаете?

— Абсолютно правильно. Что можно сделать с Думой, если она вся "красная", как было в Братске и в Ангарске? Вообще по Сибири это распространено. Что с ними сделаешь? — Ничего.

А сейчас у главы Республики Хакасия, тоже члена КПРФ Валентина Коновалова, конечно, проблемы. Видимо, ему нужно будет уходить, потому что там дефицит бюджета — очень большой. Но дело-то не в этом.

Дело в том, что когда остановят, рычаги управления потеряются. И для Кириенко это — очень большая проблема. Задача Кириенко — не пустить Навального ("Умное голосование"), и не пустить Зюганова. Попытаться за счет Миронова, Прилепина и Семигина отобрать голоса у КПРФ. Да не получится так просто, ничего они не прибавят. А если Навальный сообразит поддержать коммунистов-мажоритариев, то совсем ничего у нынешней власти не получится. — КПРФ Думу выиграет.

Но они даже не хотят об этом думать. Ну, это — их проблемы все-таки. Я не работаю в администрации президента, чтобы подсказывать им ответы.

— В последние годы на высокие государственные должности в федеральных министерствах и ведомствах активно назначали и продвигали в губернаторы очень молодых людей, не имеющих серьезного практического опыта, а к данной сфере — вообще никакого.

Естественно, они работали, мягко говоря, крайне неэффективно. Насколько, по вашим оценкам, это был успешный или провальный эксперимент администрации президента? Как будут проходить выборы в регионах?

— У нас, конечно, любят рейтинги эффективности губернаторов составлять. Но как можно говорить о рейтингах губернаторов в сегодняшней ситуации? А в то время, когда губернаторами становятся люди, прыгающие со скалы — кто лучше прыгнет, тот и губернатор. Это — вообще ни в какие ворота.

Когда клерк банка может стать министром — о чем тогда можно говорить? Как бы ни были плохи 1990-е годы, но мы видели яркие личности среди губернаторов — как бы некоторые к ним ни относились: Чуб, Лужков, Савченко. Это были настоящие губернаторы, которых до сих пор помнят жители регионов. А сейчас многие даже не знают фамилию своего действующего губернатора. Какая у них может быть поддержка?…

Что творится в Мурманске у Чибиса с этим ковидным госпиталем, на который угрохали миллиард, а потом стали двери и окна продавать?… Там же вообще беда.

И подобное — повсеместно! В Вологде разрешают в школу ходить не в школьной форме, потому что у людей нет денег купить школьную форму. Тут даже говорить не о чем. — Какие губернаторы? Какая эффективность?…