Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Инна Новикова

Кремлёвские методисты проигрывают Навальному

Политика

Возвращение Навального уже доставило властям большие неприятности. Рейтинг государственных институтов стабильно снижался все последние годы. Пошатнувшись после пенсионной реформы, все-таки оставался достаточно высок личный рейтинг Владимира Путина, но за прошлый год обвалился и он. Какие политтехнологические ошибки сделали кремлёвские методисты?

Каковы предварительные прогнозы по выборам в Госдуму в 2021 году? Возможно ли, что Навальный поддержав ряд коммунистов-одномандатников, приведёт к победе КПРФ? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов.

Читайте начало интервью:

Навальный пошёл ва-банк

Андрей Миронов: Транзит власти произойдет в течение года

— Андрей Николаевич, вы сравнили нынешнюю ситуацию с февралем 1917 года. Брожения в элитах и активное влияние на общественное мнение сейчас, конечно, тоже явно видны, особенно в крупных городах. Но также налицо — поддержка президента большинством россиян.

Хотя она снизилась за последний год в связи с пандемией коронавируса и запретительными мерами, которые привели к падению уровня жизни, недостаточной помощью бизнесу и людям, но она всё равно остается достаточно высокой. Можно ли при таких условиях пытаться сделать переворот или революцию?

— Нет, я немножко с вами не соглашусь. Поддержка президента сейчас — гораздо ниже 50%. Все-таки рейтинг еще держится в пределах того, что можно исправить ситуацию. Но здесь — как в спорте, остается победителем тот, кто уходит вовремя. Никто не хочет проигрывать.

Именно поэтому я говорю о транзите власти. Потому что одно дело — уйти без потерь, а другое дело — с большими потерями, когда уже исправить ситуацию нельзя.

Всё будет зависеть от тех шагов, которые предпримут власти в ближайшее время. Но самое главное, для этого нужно заменить департамент внутренней политики.

Есть хорошее выражение: умного врага надо держать рядом с собой. А они набрали одних методистов, которые готовы исполнять волю начальства. Вот в этом — беда власти.

— Не только выполнять волю начальства, но и говорить только то, что начальству будет приятно услышать.

— Да, абсолютно верно!

— И не говорить, что происходит на самом деле. Кстати, Сергей Кириенко недавно проводил круглый стол для вице-премьеров. На мероприятии такого странного формата они обсуждали предстоящие осенью выборы в Государственную Думу.

Сергей Кириенко сказал, что ожидается поддержка "Единой России" 45% при условии как раз явки в 45%. То есть — ожидания заметно снижены по сравнению с тем, что было раньше. Каковы реальные шансы партии власти получить такую — всё же достаточно серьезную — народную поддержку в нынешней ситуации?

— На бумаге такие шансы получить поддержку велики, в реальности — сложнее. Но это значит, что вместо избирательных урн мы в сентябре опять получим улицу. Хотя реально они сделали громадную ошибку заявлением руководителей трех федеральных партий, в котором заклеймили Навального всем, чем только можно.

"Умное голосование"

На сегодняшний момент задача людей, которые работают у Кириенко, противостоять "Умному голосованию". Но так как эти люди — непрофессиональны, они не понимают одной простой вещи — "Умное голосование" само по себе не работает.

Это дополнение к тем качествам, которые имеет та или иная партия, тот или иной кандидат. "Умное голосование" — это не ноу-хау. В Стамбуле выигрывали за счет такого голосования, а представитель Эрдогана проигрывал.

Зачистка методом объединения

Но дело даже не в этом. Они путают методички с реальностью. Предположим, они начертили такой круг: сейчас мы зачистим поле, оставим там четыре федеральные партии, может быть, одну-две новых впустим.

В связи с этим идет объединение в "Справедливую Россию" семигинских "Патриотов" и прилепинских "За правду". Вот это — первая ошибка.

Ни "Патриоты", ни Семигин, ни прилепинцы не дадут "Справедливой России" дополнительных очков. Сами по себе они не несут того функционала, который будет затребован на выборах в Государственную Думу.

Более того, выступления Миронова, Зюганова и Жириновского оттолкнули от себя сторонников Навального. А ведь сторонники Навального есть и в стане коммунистов, и в стане Жириновского, и в стане Миронова, так как они в свое время называли себя оппозицией "Единой России".

Отказ от избирателей

Теперь такой оппозиции не существует — значит, они добровольно отказались от большого количества избирателей. Я бы на месте политтехнологов, работая с Навальным, продолжил "Умное голосование" даже в этой ситуации.

Ведь дело в том, что в Государственную Думу теперь будут избираться 50/50 — 50% по партийным спискам, а 50% — одномандатники. А лидеры партий и руководители региональных ячеек — это разные люди.

Навальный поддержит коммунистов?

Вот представьте себе, что от КПРФ пойдут на выборы Бондаренко, Рашкин и подобные им люди, которые имеют очень явную оппозиционную позицию, и Навальный их подержит, что бы там Зюганов ни говорил.

Ошибка Кириенко заключается в том, что мы при возрасте Зюганова можем иметь победу КПРФ на сентябрьских выборах. Если Навальный и его команда сообразят, они эту победу подарят Зюганову.

Естественно, после выступления Жириновского Навальный не будет оказывать поддержку ЛДПР. Своим выступлением Жириновский снизил голоса за ЛДПР до 5-7%. А Миронов останется со своим Прилепиным в районе 4-5%. И тогда вся победа достанется Зюганову, а у Кириенко будут очень большие проблемы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы кпрф лдпр единая россия сергей миронов сергей кириенко геннадий зюганов алексей навальный выборы в госдуму-2021 справедливая россия владимир жириновский андрей миронов политолог
Новости
Стало известно, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике
Турция будет самостоятельно модернизировать немецкие танки
Из-за кишечных бактерий самки мышей стали равнодушны к потомству
Песков: журналистам не мешали работать на незаконных акциях
Уилл Смит встретился с футболистами "Зенита"
COVID-19 можно определить по языку
Грейпфрут в сочетании с некоторыми лекарствами опасен для здоровья
Клебо напугало возвращение Устюгова после коронавируса
Российские системы ПВО сбили над Сирией американскую авиабомбу
Астролог Глоба объяснила провальность шоу "Давай поженимся"
Последние материалы
Уилл Смит встретился с футболистами "Зенита"
Как Франция стала главным сторонником антироссийских санкций в ЕС
COVID-19 можно определить по языку
Грейпфрут в сочетании с некоторыми лекарствами опасен для здоровья
Клебо напугало возвращение Устюгова после коронавируса
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Российские системы ПВО сбили над Сирией американскую авиабомбу
Астролог Глоба объяснила провальность шоу "Давай поженимся"
Бессимптомные носители COVID-19 оказались незаразными
Санкции WADA не помешают провести ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты

Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.

Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Политика. Новости и аналитика
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Общество
Стало известно, как снимался фильм Навального о "дворце" в Геленджике
Любовь Степушова Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет Любовь Степушова Усам Оздемиров Миру претит доминирование доллара Усам Оздемиров Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер
Комментарии
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Шойгу пришёл проститься с Лановым
Москалькова обратилась к россиянам
В России ожидается рост цен на импортную мебель и товары для дома
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Отчёт украинской разведки: во всём виноват Путин
О чём говорит форум "Русский Донбасс" загранице
Новый политпроект - главное разочарование января
Разговоры о вреде хлеба: чему можно верить
Навальному грозит реальный срок
Разговоры о вреде хлеба: чему можно верить
США — глобальный заговор или несовершенство систем
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
США — глобальный заговор или несовершенство систем
Сыну Боярского угрожает неизвестный
Сыну Боярского угрожает неизвестный
Разговоры о вреде хлеба: чему можно верить
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
США — глобальный заговор или несовершенство систем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников