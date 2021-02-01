Кремлёвские методисты проигрывают Навальному

Возвращение Навального уже доставило властям большие неприятности. Рейтинг государственных институтов стабильно снижался все последние годы. Пошатнувшись после пенсионной реформы, все-таки оставался достаточно высок личный рейтинг Владимира Путина, но за прошлый год обвалился и он. Какие политтехнологические ошибки сделали кремлёвские методисты?

Каковы предварительные прогнозы по выборам в Госдуму в 2021 году? Возможно ли, что Навальный поддержав ряд коммунистов-одномандатников, приведёт к победе КПРФ? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов.

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Навальный пошёл ва-банк

Андрей Миронов: Транзит власти произойдет в течение года

— Андрей Николаевич, вы сравнили нынешнюю ситуацию с февралем 1917 года. Брожения в элитах и активное влияние на общественное мнение сейчас, конечно, тоже явно видны, особенно в крупных городах. Но также налицо — поддержка президента большинством россиян.

Хотя она снизилась за последний год в связи с пандемией коронавируса и запретительными мерами, которые привели к падению уровня жизни, недостаточной помощью бизнесу и людям, но она всё равно остается достаточно высокой. Можно ли при таких условиях пытаться сделать переворот или революцию?

— Нет, я немножко с вами не соглашусь. Поддержка президента сейчас — гораздо ниже 50%. Все-таки рейтинг еще держится в пределах того, что можно исправить ситуацию. Но здесь — как в спорте, остается победителем тот, кто уходит вовремя. Никто не хочет проигрывать.

Именно поэтому я говорю о транзите власти. Потому что одно дело — уйти без потерь, а другое дело — с большими потерями, когда уже исправить ситуацию нельзя. Всё будет зависеть от тех шагов, которые предпримут власти в ближайшее время. Но самое главное, для этого нужно заменить департамент внутренней политики.

Есть хорошее выражение: умного врага надо держать рядом с собой. А они набрали одних методистов, которые готовы исполнять волю начальства. Вот в этом — беда власти.

— Не только выполнять волю начальства, но и говорить только то, что начальству будет приятно услышать.

— Да, абсолютно верно!

— И не говорить, что происходит на самом деле. Кстати, Сергей Кириенко недавно проводил круглый стол для вице-премьеров. На мероприятии такого странного формата они обсуждали предстоящие осенью выборы в Государственную Думу.

Сергей Кириенко сказал, что ожидается поддержка "Единой России" 45% при условии как раз явки в 45%. То есть — ожидания заметно снижены по сравнению с тем, что было раньше. Каковы реальные шансы партии власти получить такую — всё же достаточно серьезную — народную поддержку в нынешней ситуации?

— На бумаге такие шансы получить поддержку велики, в реальности — сложнее. Но это значит, что вместо избирательных урн мы в сентябре опять получим улицу. Хотя реально они сделали громадную ошибку заявлением руководителей трех федеральных партий, в котором заклеймили Навального всем, чем только можно.

"Умное голосование"

На сегодняшний момент задача людей, которые работают у Кириенко, противостоять "Умному голосованию". Но так как эти люди — непрофессиональны, они не понимают одной простой вещи — "Умное голосование" само по себе не работает.

Это дополнение к тем качествам, которые имеет та или иная партия, тот или иной кандидат. "Умное голосование" — это не ноу-хау. В Стамбуле выигрывали за счет такого голосования, а представитель Эрдогана проигрывал.

Зачистка методом объединения

Но дело даже не в этом. Они путают методички с реальностью. Предположим, они начертили такой круг: сейчас мы зачистим поле, оставим там четыре федеральные партии, может быть, одну-две новых впустим.

В связи с этим идет объединение в "Справедливую Россию" семигинских "Патриотов" и прилепинских "За правду". Вот это — первая ошибка.

Ни "Патриоты", ни Семигин, ни прилепинцы не дадут "Справедливой России" дополнительных очков. Сами по себе они не несут того функционала, который будет затребован на выборах в Государственную Думу.

Более того, выступления Миронова, Зюганова и Жириновского оттолкнули от себя сторонников Навального. А ведь сторонники Навального есть и в стане коммунистов, и в стане Жириновского, и в стане Миронова, так как они в свое время называли себя оппозицией "Единой России".

Отказ от избирателей

Теперь такой оппозиции не существует — значит, они добровольно отказались от большого количества избирателей. Я бы на месте политтехнологов, работая с Навальным, продолжил "Умное голосование" даже в этой ситуации.

Ведь дело в том, что в Государственную Думу теперь будут избираться 50/50 — 50% по партийным спискам, а 50% — одномандатники. А лидеры партий и руководители региональных ячеек — это разные люди.

Навальный поддержит коммунистов?

Вот представьте себе, что от КПРФ пойдут на выборы Бондаренко, Рашкин и подобные им люди, которые имеют очень явную оппозиционную позицию, и Навальный их подержит, что бы там Зюганов ни говорил.

Ошибка Кириенко заключается в том, что мы при возрасте Зюганова можем иметь победу КПРФ на сентябрьских выборах. Если Навальный и его команда сообразят, они эту победу подарят Зюганову.

Естественно, после выступления Жириновского Навальный не будет оказывать поддержку ЛДПР. Своим выступлением Жириновский снизил голоса за ЛДПР до 5-7%. А Миронов останется со своим Прилепиным в районе 4-5%. И тогда вся победа достанется Зюганову, а у Кириенко будут очень большие проблемы.