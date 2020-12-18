"Яблоко" без "Я": уйдет ли Явлинский в тень

Буква "Я" в названии партии "Яблоко" может, так сказать, уйти на второй план. В том смысле, что Григорий Явлинский может уйти в тень.

От "ЯБЛоко" через "Яблоко" к чему-то еще?

Напомним, что название свое партия получила по первым буквам фамилий основателей избирательного блока на выборах в Госдуму в 1993 году — "Явлинский-Болдырев-Лукин" ("ЯБЛоко").

Но Юрий Болдырев покинул партию еще в 1995 году. Владимир Лукин — в 2020 году, после того, как поддержал поправки в Конституцию. А в скором времени не у дел может остаться и Григорий Явлинский. Во что, надо сказать, верится с трудом.

Нет, партию он не покинет (наверное). По информации агентства Ura. Ru, на следующих выборах в Госдуму Григорий Алексеевич может впервые в истории партии не возглавить партийный список.

"Явлинский — один из лидеров партии, самый известный ее представитель, поэтому логично, что он присутствует в федеральной части списка, а какое у него будет порядковое место — решит съезд", — заявил агентству заместитель председателя "Яблока" Иван Большаков.

В общем-то, из этого заявления никак не следует, что Явлинский действительно может не возглавить партийный список. Но агентство добавляет, что "Яблоко" якобы должно доказать Кремлю, что способно привлечь нового избирателя. В чем Кремль заинтересован, поскольку заинтересован в легитимности парламента.

Кроме того, от "Яблока" якобы требуют исключить наиболее радикальных членов партии. Выполнение этого требования является условием поддержки со стороны Кремля.

Только с согласия Явлинского?

Но Григорий Явлинский и сам, в общем-то, в последние годы постоянно критиковал российские власти. Причем по всем самым чувствительным темам — от воссоединения Крыма с Россией до поправок в Конституцию.

Хотя, надо заметить, в действиях "Яблока" присутствовала двойственность. С одной стороны, основатель и фактический лидер партии критикует российские власти. С другой стороны, член политкомитета "Яблока" Игорь Артемьев до недавнего времени возглавлял Федеральную антимонопольную службу. А Владимир Лукин с 2016 года заседает в Совете Федерации (то есть гораздо больше времени, чем прошло с его момента выхода из партии).

При всем при этом очень сомнительно, что Григория Явлинского действительно кто-то может "подвинуть". Разумеется, если только он сам этого не захочет… Ведь Большаков прав, "Яблоко" ассоциируется в первую очередь с именем Явлинского. Он может не занимать пост председателя партии, но по-прежнему его слово решающее.

Что такого может произойти в "Яблоке" до съезда летом следующего года, чтобы его делегаты не утвердили Явлинского во главе партийного списка? Это маловероятно — если только, повторимся, он сам о том не попросит.