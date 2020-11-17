Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность

Депутаты Госдумы приступили к обсуждению законопроекта "О гарантиях президенту РФ, прекратившему свои полномочия". Он был внесен на рассмотрение Госдумы в начале ноября.

О чем законопроект

Авторами законопроекта стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в соответствии с Конституцией России, президента можно отрешить от должности и лишить неприкосновенности только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Такие решения выносятся Госдумой и Советом Федерации на основании заключений Верховного суда и Конституционного суда.

Решения Госдумы о выдвижении обвинения против президента и решение Совфеда о лишении экс-главы государства неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов нижней палаты парламента по инициативе не менее одной трети депутатов.

По действующему законодательству, процедуру лишения неприкосновенности главы государства может инициировать председатель Следственного комитета РФ, который может направить в Госдуму соответствующее представление.

Обсуждаемый законопроект устанавливает, что бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Разница с действующим законодательством в том, что сейчас такое ограничение касается деяний, совершенных в период пребывания на посту президента.

На Михаила Сергеевича гарантии не распространяются

При этом в ходе дискуссии депутатов возник вопрос о том, распространяются ли обсуждаемые гарантии неприкосновенности на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Вопрос Павлу Крашенинникову задал депутат от КПРФ Денис Парфенов.

И, как следует из ответа одного из авторов законопроекта, такие гарантии не предусмотрены.

"Хочу обратить внимание на наименование законопроекта - "О гарантиях президенту РФ, прекратившему свои полномочия". Соответственно, ответ - нет, не распространяется", - сказал Крашенинников.

Впрочем, интерес депутата от КПРФ к данному вопросу следует считать гипотетическим. Ибо нет оснований полагать, что кто-то собирается привлекать М.С.Горбачева к какой-либо ответственности за что-либо.

Закон о гарантиях неприкосновенности экс-президента связан с пакетом поправок в Конституцию, который был принят этим летом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предоставление подобных гарантий есть и в других странах, так что никакой новации в международном праве в связи с обсуждением соответствующего закона в России нет.