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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении

Заявление Алексея Навального о том, что за его отравлением стоит Владимир Путин говорит о том, что в элите кто-то сильно недоволен президентом, считает эксперт Олег Шабров.

Отравление Навального – доказательств нет, а шум есть

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Алексей Навальный заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления",- цитирует журнал политика. Также Алексей Навальный сообщил, что собирается вернуться в Россию. "Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" — сказал он.

Навальный — не самостоятельная фигура

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры политологии МГУ Олег Шабров, вся история с Навальным "весьма конспирологична". Слишком много информации скрыто, как говорят, "под ковром".

По словам эксперта, из достоверных данных можно сделать вывод о том, что Навальный не самостоятельная фигура, а часть проекта, который был лоялен к Владимиру Путину.

"Так, на выборах мэра Москвы вхождение в список кандидатов в открытую ему (Навальному) обеспечил (Сергей) Собянин. При этом, на прошедшей предвыборной президентской компании Навальный критиковал не Путина, как своего конкурента, а других конкурентов, и прежде всего (Павла) Грудинина", — сказал Олег Шабров.

Путиным недовольны элиты

Второй вывод, продолжил эксперт, это то, что сегодня внутри правящей элиты "серьезные противоречия достигли очень большой остроты".

"Например, ситуацию в Белоруссии "подогревало" "Эхо Москвы" — "дочка" "Газпрома". То есть, чувствуется, что там назрели очень серьезные противоречия, и кто-то сильно недоволен и Путиным", — сказал Олег Шабров.

И если Навальный обвиняет Путина, значит он, в качестве проекта, "выступает сегодня на стороне не Путина", добавил он.

Олег Шабров предлагает подождать проявлений кризиса власти в России, а пока все версии будут домыслами.

"Заявление Навального — это признак того, что эта напряженность внутри отношений в элите стала явной. Кто конкретно за этим стоит — "Газпром" или что-то еще — это надо чуть-чуть подождать", — резюмировал политолог.

Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября после того, как ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска.

Его госпитализировали в Омске, куда экстренно сел самолет, потом переправили в берлинскую клинику "Шарите". Власти ФРГ заявили, что политика отравили ядом из группы "Новичок". Российские власти версию об отравлении отрицают.

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