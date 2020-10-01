Политический all-in: Навальный идет ва-банк?

Навальный считает, что за его отравлением стоит Путин. Ситуация, в которой оказался Навальный, — следствие работы провластных структур, а с отравлением связан лично Путин. При этом политик не собирается оставаться в Германии, а готов вернуться в Россию и продолжить свою работу.

Оправдана ли такая "смелость" Навального? Ситуация очень неоднозначная, какие цели он преследует, делая такие заявления? Ведь, по сути, он остается единственным в РФ более-менее известным оппозиционером "против режима и за всё хорошее", то есть каких-то явных "бонусов" ему такие обвинения не дадут.

Только на "Правде. Ру" — комментирует Станислав Бышок, политический аналитик в международной мониторинговой организации CIS-EMO.

Зачем Навальный обвинил Путина

"Навальный — это политик, а не блогер, как его российские медиа называют. И любой настоящий политик имеет цель — прийти к власти, как и любая партия имеет цель — прийти к власти. Понятно, что для Навального ставки сильно увеличились после его отравления. Мы действительно с вами не знаем, кто его отравил, всех обстоятельств. Но мы знаем, что действительно с российской стороны были некоторые противоречивые сигналы", — рассказал Бышок.

По его мнению, Навальный решил повысить ставки, воспользовавшись тем, что у России не было единой позиции по инциденту.

Что ему дадут эти обвинения

"Хотя бы то, что мы с вами это обсуждаем. Живой политик, разумеется, должен быть на острие политических событий. А если политические события касаются его лично, в данном случае отправление, понятное дело — он должен выразить свою собственную позицию. Как и любой политик хочет максимум из этой ситуации извлечь", — отметил Бышок.

Эксперт уверен: теперь Навальный выступает не против каких-то конкретных чиновников-коррупционеров, а непосредственно говорит о том, что главным оппонентом считает Путина.