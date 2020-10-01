Алексей Навальный выдвинул в сторону Владимира Путина весьма необоснованные обвинения, которые являются оскорблением.

Такая риторика — не для политиков, готовых встать на один уровень с президентом, и уж тем более — не для тех, кто претендует на реальное политическое противостояние. Дискуссия в таком тоне в дальнейшем недопустима и невозможна.

Такова позиция Кремля, которой поделился Дмитрий Песков.

"Наверное, надо сказать пару слов про некоторые слова, которые были допущены в ходе опубликованного материала. Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми.

Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными. Абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми.

Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и совсем другие силы, и они не квази и не маргинальные, а настоящая оппозиция.

Поэтому мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии в дальнейшем", — выступил с заявлением Песков.