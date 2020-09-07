Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Военный эксперт Игорь Коротченко: никто не знает, где сейчас Навальный

Политика

Почему Навального точно не могли отравить "Новичком" и что делать России в этой ситуации, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Странное отравление

— Игорь, появилась информация, что Алексея Навального отравили "Новичком". В западной прессе пишут, что это визитная карточка России. Весь мир в очередной раз быстро поставил диагноз и назначил виновных.

— Ситуация с Навальным напоминает знаменитую пробирку с белым порошком, которую демонстрировал госсекретарь США Колин Пауэлл в Совбезе ООН. Западные лидеры как на Библии клялись, что это бактериологическое оружие, которое разработал Саддам, чтобы посыпать им весь мир. Ирак был разгромлен, Саддам Хусейн казнен. А потом выяснилось, что в пробирку был насыпан стиральный порошок из стандартной упаковки. Каялись, особенно английский премьер-министр Тони Блэр, что, дескать, разведка подвела.

В случае с Навальным нам говорят, что есть заключение военных токсикологов бундесвера, которые якобы обнаружили остаточные явления "Новичка".

Сейчас никто не знает, где сам Навальный.

Может быть, в Лондоне. В клинике "Шарите" якобы его нет. Потому что мы помним, как "Шарите" была оцеплена по периметру полицейскими. Потом полицейские исчезли. Видимо, исчез и Навальный.

Кто-то из руководителей Германии потребовал доказательства, что Навальный отравлен "новичком", иначе получится как со Скрипалями, потому что все говорили про русский след, но так и не показали ни одного доказательства. "Новичок" — это боевое отравляющее вещество нервнопаралитического свойства с мгновенным действием. Крайне токсичное. В дом Скрипаля после отправления приехали люди в комбинезонах высшей химической защиты, обрабатывали его антидотами. Возможно, это было представление.

Вокруг Навального никто больше не пострадал: ни врачи, ни люди, которые с ним летели в самолете. Это вызывает вопросы у любого здравомыслящего человека.

Выводы из этого спектакля последуют в виде политических и экономических санкций против России. Результаты обследования, несмотря на официальные запросы, нашим правоохранительным структурам не предоставляют.

— Лукашенко заявил на встрече с Мишустиным, что перехвачен военной разведкой Белоруссии разговор Польши и Германии о том, что это фальсификация.

— Это хорошо. Но неизвестно, кто вел такой разговор. Если государственные представители Польши и Германии — это одна ситуация. Если это частная беседа каких-то экспертов или журналистов — это другая ситуация. Поэтому подождем разъяснений.

— Игорь, человеку становится плохо. Почему-то Запад считает, что он чуть ли не главный оппонент власти, хотя он скорее воспринимается как клоун в некотором смысле. Его увозят в Германию, где хватает недружественных России сил. Мы не понимали, что именно это и получим?

— Навальный был в коме, но здоров, по крайней мере, вполне транспортабелен. Это было, очевидно, политическое решение, потому что юридически он не мог выехать за границу: у него не погашены две судимости. Что касается его опасности для существующего политического строя, Навальный уже давно стал частью российской политики. Несистемный оппозиционер научился очень ловко делать монетизацию своей деятельности:

  • чес по сторонникам,
  • получение грантов,
  • получение наличных в чемоданах.

Да, отдельные расследования, наверное, были весьма неприятны для ряда фигурантов. Тем не менее Навальный чувствовал себя вполне спокойно, платил миллионные штрафы, которые получал в судах. Где он брал деньги, никого не интересовало.

Не было никакого смысла его устранять, тем более таким способом. "Новичок" ассоциируется на Западе с Россией. Даже если бы Навального отравили синильной кислотой, все равно сказали бы, что "Новичок".

У нас есть заборы ткани, жидкости из организма Навального, их исследовали медики в Омске, как минимум три независимые экспертизы были проведены в трех биологических лабораториях на предмет выявления следов боевых отправляющих веществ, ядов. Ничего не было. Потом Навального передают немцам. Но информации нет о том, что происходит, как его лечат. Ситуация напоминает Скрипалей: отсутствие внятной информации, только непрерывный поток обвинений.

— Показали бы листочек с лабораторными анализами. Нельзя делать такие громкие заявления голословно. Хотя США говорили, когда был сбит Boeing: у нас есть снимки, что сбила его Россия, но они секретные, мы их не покажем. Шесть лет прошло — не показывают. А мир верит.

— Доказательства никому не нужны по определению. Они нужны нам, мы их требуем. Мы пытаемся играть цивилизованно, по правилам. Но какие бы мы аргументы ни приводили, уже "виновный" найден.

Нужна пресс-конференция

— Как нам действовать в этой ситуации?

— Я полагаю, необходимо провести серьезную международную пресс-конференцию, где могли бы выступить:

  • известные российские ученые-токсикологи,
  • практикующие врачи,
  • медики из Омска, которые спасали Навального,
  • эксперты,
  • специалисты по химическому оружию.

Пресс-конференция должна проходить с приглашением ведущих корреспондентов западных изданий, где мы могли бы консолидировано задать все вопросы, о которых мы говорим, и четко сказать: пока нам не будут даны на них ответы, мы отказываемся даже в практическом плане что-либо обсуждать.

Предъявите нам специалистов из Германии, которая в теле Навального нашли "Новичок", дайте нам результаты, заверенные юридически, анализов с показателями, на основании которых был сделан этот вывод.

Мы должны заявить: не исключаем, что Навального отравили, когда мы передали его в руки западных стран.

Если нам не предъявят Навального, если мы не сможем его обследовать, посмотреть, в каком он состоянии, мы отказываемся обсуждать эту тему. Мы могли бы сами обвинить Германию в том, что она фальсифицировала результаты, которые доложены Меркель. Нет официального лица, который подписал эти заключения, мы не знаем о его квалификации, и мы можем просто говорить, что это операция западных спецслужб.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия инна новикова игорь коротченко алексей навальный
Новости Все >
Россиянина, вернувшегося из-за границы, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Скончался актёр Сергей Колтаков
Эксперт оценил сроки восстановления мировой экономики
Поклонники раскритиковали фото Глюкозы в халате и маске
Стиральная машина убила девушку током в Москве
В Индии разработали робота для сбора кокосов
Отец Влашича назвал цену, за которую ЦСКА продаст футболиста
Большинство россиян считают, что их дети не будут курить
В Свердловской области продлены ограничения из-за COVID
Рошаль ответил жене Навального
Последние материалы
Поклонники раскритиковали фото Глюкозы в халате и маске
Стиральная машина убила девушку током в Москве
В Индии разработали робота для сбора кокосов
Большинство россиян считают, что их дети не будут курить
В Свердловской области продлены ограничения из-за COVID
"За что вас могут посадить в тюрьму": избиркомам пообещали контроль
Рошаль ответил жене Навального
"Одноклассники" запустили проект об отношениях с детьми #МеняВолнует
Житель Воронежа выздоровел после 90 дней в реанимации с коронавирусом
Посла России вызвали в МИД Сербии из-за Захаровой
Популярное
Российский шоу-бизнес
СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Бывший СССР
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Общество
"Муж - не ваша собственность": жена Навального жёстко ответила Рошалю
Российский шоу-бизнес
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
На грани: Меркель готова остановить "Северный поток-2"?
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
На Украине боятся ядерного ответа России на атаку B-52H
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников