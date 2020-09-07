Военный эксперт Игорь Коротченко: никто не знает, где сейчас Навальный

Почему Навального точно не могли отравить "Новичком" и что делать России в этой ситуации, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Странное отравление

— Игорь, появилась информация, что Алексея Навального отравили "Новичком". В западной прессе пишут, что это визитная карточка России. Весь мир в очередной раз быстро поставил диагноз и назначил виновных.

— Ситуация с Навальным напоминает знаменитую пробирку с белым порошком, которую демонстрировал госсекретарь США Колин Пауэлл в Совбезе ООН. Западные лидеры как на Библии клялись, что это бактериологическое оружие, которое разработал Саддам, чтобы посыпать им весь мир. Ирак был разгромлен, Саддам Хусейн казнен. А потом выяснилось, что в пробирку был насыпан стиральный порошок из стандартной упаковки. Каялись, особенно английский премьер-министр Тони Блэр, что, дескать, разведка подвела.

В случае с Навальным нам говорят, что есть заключение военных токсикологов бундесвера, которые якобы обнаружили остаточные явления "Новичка".

Сейчас никто не знает, где сам Навальный.

Может быть, в Лондоне. В клинике "Шарите" якобы его нет. Потому что мы помним, как "Шарите" была оцеплена по периметру полицейскими. Потом полицейские исчезли. Видимо, исчез и Навальный.

Кто-то из руководителей Германии потребовал доказательства, что Навальный отравлен "новичком", иначе получится как со Скрипалями, потому что все говорили про русский след, но так и не показали ни одного доказательства. "Новичок" — это боевое отравляющее вещество нервнопаралитического свойства с мгновенным действием. Крайне токсичное. В дом Скрипаля после отправления приехали люди в комбинезонах высшей химической защиты, обрабатывали его антидотами. Возможно, это было представление.

Вокруг Навального никто больше не пострадал: ни врачи, ни люди, которые с ним летели в самолете. Это вызывает вопросы у любого здравомыслящего человека.

Выводы из этого спектакля последуют в виде политических и экономических санкций против России. Результаты обследования, несмотря на официальные запросы, нашим правоохранительным структурам не предоставляют.

— Лукашенко заявил на встрече с Мишустиным, что перехвачен военной разведкой Белоруссии разговор Польши и Германии о том, что это фальсификация.

— Это хорошо. Но неизвестно, кто вел такой разговор. Если государственные представители Польши и Германии — это одна ситуация. Если это частная беседа каких-то экспертов или журналистов — это другая ситуация. Поэтому подождем разъяснений.

— Игорь, человеку становится плохо. Почему-то Запад считает, что он чуть ли не главный оппонент власти, хотя он скорее воспринимается как клоун в некотором смысле. Его увозят в Германию, где хватает недружественных России сил. Мы не понимали, что именно это и получим?

— Навальный был в коме, но здоров, по крайней мере, вполне транспортабелен. Это было, очевидно, политическое решение, потому что юридически он не мог выехать за границу: у него не погашены две судимости. Что касается его опасности для существующего политического строя, Навальный уже давно стал частью российской политики. Несистемный оппозиционер научился очень ловко делать монетизацию своей деятельности:

чес по сторонникам,

получение грантов,

получение наличных в чемоданах.

Да, отдельные расследования, наверное, были весьма неприятны для ряда фигурантов. Тем не менее Навальный чувствовал себя вполне спокойно, платил миллионные штрафы, которые получал в судах. Где он брал деньги, никого не интересовало.

Не было никакого смысла его устранять, тем более таким способом. "Новичок" ассоциируется на Западе с Россией. Даже если бы Навального отравили синильной кислотой, все равно сказали бы, что "Новичок".

У нас есть заборы ткани, жидкости из организма Навального, их исследовали медики в Омске, как минимум три независимые экспертизы были проведены в трех биологических лабораториях на предмет выявления следов боевых отправляющих веществ, ядов. Ничего не было. Потом Навального передают немцам. Но информации нет о том, что происходит, как его лечат. Ситуация напоминает Скрипалей: отсутствие внятной информации, только непрерывный поток обвинений.

— Показали бы листочек с лабораторными анализами. Нельзя делать такие громкие заявления голословно. Хотя США говорили, когда был сбит Boeing: у нас есть снимки, что сбила его Россия, но они секретные, мы их не покажем. Шесть лет прошло — не показывают. А мир верит.

— Доказательства никому не нужны по определению. Они нужны нам, мы их требуем. Мы пытаемся играть цивилизованно, по правилам. Но какие бы мы аргументы ни приводили, уже "виновный" найден.

Нужна пресс-конференция

— Как нам действовать в этой ситуации?

— Я полагаю, необходимо провести серьезную международную пресс-конференцию, где могли бы выступить:

известные российские ученые-токсикологи,

практикующие врачи,

медики из Омска, которые спасали Навального,

эксперты,

специалисты по химическому оружию.

Пресс-конференция должна проходить с приглашением ведущих корреспондентов западных изданий, где мы могли бы консолидировано задать все вопросы, о которых мы говорим, и четко сказать: пока нам не будут даны на них ответы, мы отказываемся даже в практическом плане что-либо обсуждать.

Предъявите нам специалистов из Германии, которая в теле Навального нашли "Новичок", дайте нам результаты, заверенные юридически, анализов с показателями, на основании которых был сделан этот вывод.

Мы должны заявить: не исключаем, что Навального отравили, когда мы передали его в руки западных стран.

Если нам не предъявят Навального, если мы не сможем его обследовать, посмотреть, в каком он состоянии, мы отказываемся обсуждать эту тему. Мы могли бы сами обвинить Германию в том, что она фальсифицировала результаты, которые доложены Меркель. Нет официального лица, который подписал эти заключения, мы не знаем о его квалификации, и мы можем просто говорить, что это операция западных спецслужб.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова