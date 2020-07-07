Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"

Зачем на самом деле вносятся поправки в Конституцию России? Как они меняют систему власти? Как они узаконивают уже сложившиеся там нарушения? Почему они уничтожают сам принцип разделения властей? На все эти и многие другие вопросы главного редактора "Правды.ру" Инны Новиковой в прямом эфире ответил академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.

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Президент и Конституция

— Игорь Алексеевич, продолжаем обсуждать поправки в Конституцию. В статье 80, где указано, что Президент России является гарантом Конституции Российской Федерации, теперь добавлено, что глава государства также поддерживает гражданский мир и согласие в стране.

— Треп. Президент является гарантом Конституции? Вот нужно было добавить сюда: если хоть одно положение Конституции нарушено, он подлежит импичменту. Тогда бы я сказал: да, эта поправка нужна. Потому что сейчас одна из причин того, что многое делается незаконно, всей этой вакханалии, что Конституция у нас нарушена.

Президент же у нас занимается хозяйственными вопросами? — Занимается. Здравоохранением занимается? — Занимается. Управляет, дает указания, а это — не его функция. Это — уже нарушение Конституции, вмешательство. Более того, это — как бы превышение должностных полномочий. Всеми хозяйственными вопросами должен заниматься премьер.

Или вот еще — такой момент. У нас есть кураторы из Администрации Президента в Государственной Думе? — Точно есть. Целый департамент такой есть в Администрации.

— Есть представители Президента в Федеральном собрании, в Конституционном суде.

— Да, это и есть кураторы. Вам любой депутат Госдумы скажет, что все, что мы делаем — это с санкции Администрации. Полномочные представители президента в регионах наделены статусом государственных органов. А статус Администрации Президента прописан в Конституции? Вообще орган такой где прописан?

Администрация Президента сейчас — самостоятельный и главный орган управления в стране. А это — грубейшее нарушение Конституции. Вот это бы я все прописал.

Я могу перечислить много других примеров. Например, медицина. Платные услуги по Конституции запрещены в государственных медицинских учреждениях. Запрещены. Они у нас сплошь и рядом производятся. И таких нарушений Конституции — море.

А это же — святое. Это же — священная корова. На Конституцию молиться надо. Но сейчас, чтобы ее десакрализовать, лишить ее статуса чего-то такого важного и нужного, туда и вносится эта вся шушера в виде поправок.

— В Конституции корректируются положения и требования к Президенту. Раньше он должен был жить в России не менее десяти лет, теперь — не менее 25 лет, и так далее. В статье 81 указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков, ранее было — более двух сроков подряд.

— А все остальное — антураж. Все остальное по статусу президента можно было прописать в федеральном законе. Чтобы десакрализовать Конституцию, надо всякую ерунду туда напихать — типа простая бумажка. Кстати, эту технологию описал когда-то Троцкий.

Он ввел понятие "амальгама". Вот если вам нужно сделать что-то нужное вам, а общество это не воспринимает, тогда это плохое нужно вплавить в драгоценный металл, сделать амальгаму. И люди берут это хорошее, ценное и блестящее, это же — золото, но там вплавлено что-то негодное.

И вот в данном случае все эти поправки, цитируя Иудушку Троцкого, ничто иное как амальгама, для того чтобы вписать в Конституцию фактически возможность бессрочного правления. У нас — реально культ личности. Вспомните, как Володин сказал: есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России.

Руководство страны

— О руководстве правительством и его формировании в поправках тоже сказано. Госдума осуществляет общее руководство правительством.

— Как раз о чем я и сказал. Сейчас управление хозяйственной деятельностью во многом незаконно, а после этих поправок — все нормально. Вот и получается именно амальгама. Для того, чтобы скрыть что-то, что невыгодно, оно вплавляется в совокупность лирических, романтических терминов. Люди это проглатывают.

Тогда уже можно сказать: что это — не было нарушение Конституции, потому что мы же новую поправку приняли, поэтому Президент и Госдума могут руководить.

Таким образом уничтожается разделение на исполнительную, законодательную и судебную власти. До сих пор они были разделены. Президент всего лишь координировал эти три власти. Он не занимался непосредственно судом.

— К сожалению, не очень понятно, что делает премьер-министр.

— А что делает премьер-министр? Вот сейчас он что делает? Есть такое выражение — технический премьер, мальчик на побегушках. А хозяин — Президент. Он занимается хозяйственной жизнью. Посмотрите, он вызывает разных министров, задает задания. Хотя это — не его дело.

— Назначение и прекращение полномочий судей.

— Это — вообще безобразие. Это — прямое уничтожение независимости судебной системы. Теперь уже законодательно вся судебная система — полностью под президентом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев